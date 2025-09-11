La estrategia de Kate Middleton para eclipsar la reunión de Carlos y Harry

En solitario y muy sonriente, la princesa de Gales ha retomado su agenda en solitario tras participar el pasado lunes en un compromiso conjunto con el príncipe Guillermo. Apenas unas horas después de que el príncipe Harry se reuniera con su padre en Clarence House en Londres, Kate Middleton se ha trasladado hasta Suffolk y a Kent, donde ha visitado una fábrica de tejidos familiares que ha estado a la vanguardia de la industria durante más de tres siglos.

Con la melena más clara de lo habitual y tan cercana como siempre, la nuera del rey Carlos III ha dado una lección de estilo con un elegante traje de chaqueta en estampado príncipe de Gales. Un traje de pantalón recto y chaqueta entallada que ha combinado con un top de color negro y zapatos de tacón a juego.

Kate Middleton en un acto en Suffolk. (Foto: Gtres)

Una visita de Kate Middleton a Suffolk y a Kent en la que muchos han visto una estrategia por parte de los príncipes de Gales para evitar que el reencuentro entre el duque de Sussex y el rey Carlos III centre la atención. El príncipe Harry llegó a la residencia oficial del monarca el miércoles en torno a las 17:20 de la tarde y estuvo con él menos de una hora. Una audiencia privada minuciosamente calculada en la que ambos tomaron el té, pero de la que no han trascendido más detalles por el momento.

Algunas fuentes aseguran que este encuentro podría haber supuesto un primer paso hacia una reconciliación entre padre e hijo, mientras que otras han alertado sobre la salud del rey, que sigue sometiéndose a tratamiento para el cáncer.

Kate Middleton en un acto en Suffolk. (Foto: Gtres

Sea como sea, con quien no se ha reunido Harry y es muy poco probable que lo haga más adelante es con su hermano. El príncipe de Gales no está dispuesto a perdonar las injurias del duque de Sussex y su actitud en los últimos años y por eso, tanto él como su esposa han continuado con su agenda con normalidad, haciendo caso omiso a los comentarios sobre la reunión en Clarence House.

Una situación complicada

Mientras que Carlos III no ha querido evitar ver a su hijo menor, el heredero es mucho más tajante sobre este tema. Según medios británicos, hace unos días se produjo una reunión en el Castillo de Balmoral en la que se habló de Harry y Meghan.

El príncipe Harry en Clarence House. (Foto: Gtres)

Una cumbre familiar en la que participaron los miembros más destacados de La Firma, como los príncipes de Gales o el propio rey. Algunas fuentes aseguran que el rey Carlos III no se mostró contrario a abrir la puerta a su hijo menor, mientras que Guillermo fue muy claro al respecto. El príncipe quiere reducir al máximo la familia real y quitar los títulos y privilegios tanto a Harry como a Meghan y a sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana. La princesa de Gales, aunque apoya a su marido, prefiere una opción más conciliadora y confía en llegar a un punto intermedio. Al fin y al cabo, una cosa es la institución y otra la familia.