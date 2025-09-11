Clarence House, Londres, media tarde del miércoles 10 de septiembre. Después de semanas de especulaciones nunca confirmadas por el Palacio de Buckingham, el esperado encuentro entre el rey Carlos III y su hijo menor por fin se ha producido. El príncipe Harry ha vuelto a reunirse con su padre en el mismo escenario en el que lo hizo después de que se anunciara que el monarca padecía cáncer. En aquel momento, el duque de Sussex voló de manera urgente a Londres para ver al rey. Esta vez ha sido todo más planificado o, al menos, eso es lo que parece por las informaciones que han trascendido en las últimas semanas y porque Harry llegó el lunes a Londres para participar en varios compromisos.

La reunión entre padre e hijo se ha producido de una manera privada, sin cámaras ni periodistas. De hecho, no hay imágenes oficiales del encuentro y tampoco se espera que ninguna de las partes haga declaraciones más allá del breve comentario por parte del Palacio de Buckingham que ha revelado que tomaron un té. Un apunte que ha confirmado el equipo del duque de Sussex.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Y decimos que no se esperan más comentarios, al menos, en principio. Del rey Carlos III sabemos que mantiene una total discreción sobre temas privados, pero con el príncipe Harry nunca se sabe. Al fin y al cabo, han sido él y Meghan Markle los que en los últimos años se han dedicado a criticar de manera constante a la familia real.

Menos de una hora y una taza de té

El monarca y el duque de Sussex estuvieron juntos durante 54 minutos y tomaron una taza de té. Menos de una hora para intentar acercar posturas seis años después del desplante de Harry y Meghan y todo lo que vino después. No es tiempo suficiente y da lugar a varias interpretaciones.

Exterior de Clarence House. (Foto: Gtres)

Por un lado, cabe pensar que se trataba de una primera toma de contacto para ver cómo se puede avanzar hacia la reconciliación. Por otro, también es posible que las tensiones sigan muy presentes y, por eso, el encuentro no se prolongó más en el tiempo. No son las únicas hipótesis. El estado de salud del rey Carlos III o la agenda de ambos también están sobre la mesa. No obstante, los Windsor tampoco han sido nunca muy dados a reuniones largas, sino que son muy estrictos con los tiempos, incluso con miembros de su propia familia. Entre 45 minutos y una hora por audiencia suele ser lo habitual.

A pesar de que el encuentro duró menos de una hora, lo cierto es que se prolongó en el tiempo prácticamente el doble que el último que mantuvieron, lo cual hace pensar que la situación se está reconduciendo. Al menos, entre padre e hijo, porque no es ningún secreto que la relación con el príncipe de Gales está en un punto muerto muy difícil de superar. Guillermo es, de todos los miembros de la familia real, el más tajante con la situación de Harry y no está dispuesto a perdonarle todo lo que ha hecho en los últimos años.

El rey Carlos en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Son muchas las personas que se preguntan el motivo por el cual el rey finalmente ha querido reunirse con Harry después de muchos meses sin contacto y otros tantos años sin verse, pero, la verdad es que para Carlos III sigue siendo su hijo menor, parte de su familia, y eso le puede más que otras cosas. El rey es un hombre de profundas convicciones religiosas y esto le lleva a no cerrar la puerta a un acercamiento. A pesar de todo, tanto el monarca como el duque de Sussex tienen por delante un largo camino.

Cronología del encuentro

Tal como ha trascendido, fue el rey Carlos III el primero en llegar a su residencia londinense, procedente de Escocia, donde ha pasado el aniversario de la muerte de la Reina Isabel II. El monarca no ha acortado su estancia en Balmoral para ver a su hijo como han especulado algunas fuentes, sino que ya estaba prevista su vuelta de antemano para una serie de compromisos y para continuar con su tratamiento. De hecho, el Palacio de Buckingham ha confirmado que ha participado en dos actos a lo largo de la tarde, también en Clarence House.

El rey Carlos III en una audiencia en Clarence House. (Foto: Gtres)

Antes del encuentro con Harry, en torno a las 16:00 horas, Carlos otorgó un MBE al superviviente del Holocausto Manfred Goldberg, con quien mantiene una buena relación, sobre todo, desde que Goldberg participara en un proyecto del rey sobre víctimas del Holocausto.

El duque de Sussex fue visto llegando a Clarence House después de las 17:00 acompañado por dos guardaespaldas estadounidenses. Su salida se produjo sobre las 18:15. Tanto a la entrada como a la salida se le pudo ver algo serio. Tras su marcha, el rey Carlos III aún participó en otra cita oficial: una audiencia con Peter Malinauskas.

El propio Harry también tenía una recepción de los Juegos Invictus que tuvo que ser retrasada hasta las 18:45 -y aún así, por el tráfico, no llegó hasta casi las 19:30-, lo que hace pensar que la reunión se programó con un tiempo justo. No obstante, antes de ir a Clarence House, Harry se marchó apresuradamente de su anterior cita en la zona oeste de Londres, e incluso se le pudo escuchar diciendo que tenía que irse porque llegaba muy tarde. Se refería a su cita con su padre, calculada de manera escrupulosa respetando los tiempos y las agendas de cada uno.