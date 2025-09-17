Seis años después de su última visita de Estado, Donald Trump ha regresado como presidente de Estados Unidos al Reino Unido. Esta vez, en un contexto internacional marcado por los conflictos bélicos y las tensiones y con un anfitrión diferente: el rey Carlos III. El mandatario no ha querido declinar la invitación del monarca y el martes por la tarde llegó a Londres para comenzar uno de los viajes más esperados de los últimos tiempos.

Dejando a un lado cuestiones políticas, la visita de Estado de los Trump supone una ocasión perfecta para que la maquinaria de la casa real se ponga a trabajar a pleno rendimiento. Desde el perfil oficial del Palacio de Buckingham ya se encargaron hace unos días de mostrar a través de las redes cómo se ultiman los preparativos para que todo salga a la perfección. La pompa y el boato que tanto caracterizan a la monarquía británica están muy presentes en este tipo de viajes, en los que los estilismos de las damas, las joyas y los pequeños gestos son lo que más interesa a la mayoría de las personas.

Los príncipes de Gales en Windsor. (Foto: Gtres)

En esta línea, todas las miradas se han posado en la primera dama y en la princesa de Gales, cuya agenda oficial cada vez está más cargada de compromisos tras un año complicado. Melania Trump y Kate Middleton no son exactamente de la misma generación, pero sí están más cerca de lo que la esposa del presidente puede estar de su auténtica anfitriona, la reina Camila. La consorte ha reaparecido en esta jornada después de ausentarse en el funeral de la duquesa de Kent por una sinusitis, tal como informó un portavoz del Palacio de Buckingham. Camila ha lucido un elegante modelo en color azul eléctrico con tocado a juego.

La reina Camila con Kate Middleton y Melania Trump. (Foto: Gtres)

Kate vs Melania: un esperado duelo de estilo

El presidente y la primera dama han sido recibidos de manera oficial poco antes de las 12:00 del mediodía por los príncipes de Gales, que cada vez tienen más peso en la actividad oficial. Kate Middleton y Guillermo son la segunda línea de representación tras los reyes y es lógico que su carga de trabajo vaya en aumento a medida que pasa el tiempo.

La pareja presidencial ha saludado primero a los príncipes de Gales, antes de encontrarse con los reyes Carlos III y Camila y participar en un recorrido en carruajes por Windsor. El castillo va a ser el escenario principal de esta visita de Estado debido a que el Palacio de Buckingham se encuentra en pleno proceso de reforma. Donald Trump ya lo conoce puesto que en su anterior visita recorrió parte del recinto con la Reina Isabel II, con quien protagonizó un desafortunado error de protocolo que fue muy comentado en su momento.

Los príncipes de Gales con el matrimonio Trump. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión, Kate Middleton ha apostado por un elegante vestido-abrigo en color berenjena de Emilia Wickstead, acompañado por un sombrero Jane Taylor y un broche con las plumas del príncipe de Gales. En cuanto a la primera dama, Melania apostó por un espectacular traje de chaqueta y falda de alta costura de Christian Dior, que combinó con una gran pamela.

Melania Trump durante la visita de Estado. (Foto: Gtres)

Cena de gala en Windsor

Aunque la agenda está cargada de compromisos, uno de los más esperados es la cena de gala que se va a celebrar esta noche en el Castillo de Windsor. Debido a las obras del Palacio de Buckingham, este recinto se ha convertido en el centro neurálgico de la actividad institucional, aunque hay otros edificios que pueden acoger actos de estas características.

Será entonces cuando por fin veamos tanto a Melania Trump como a las damas Windsor sacar la artillería pesada en términos de estilo y de joyería y aunque la primera dama y la princesa de Gales volverán a rivalizar en elegancia, es muy probable que la reina Camila gane por goleada en lo que a quilates se refiere.