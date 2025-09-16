La cita de la reina Camila y su ‘marido en la ficción’ al estilo ‘Downton Abbey’

Hay algunas cuestiones con las que la reina Camila está especialmente comprometida y que ocupan una parte fundamental de su agenda. Por un lado, el apoyo a iniciativas que promuevan la lucha contra la violencia de género y la ayuda a mujeres víctimas de agresiones y malos tratos y, por otro, la lectura. En este sentido, la esposa del rey Carlos III ha convertido su amor por la literatura en un proyecto de alcance internacional.

Estamos hablando de The Queen’s Reading Room, un club de lectura en línea que lanzó en enero de 2021 y que ha evolucionado con el tiempo hacia un podcast y un festival literario. Precisamente en unos días se va a celebrar una nueva edición de este encuentro en un simbólico escenario del Reino Unido y en el que se espera la participación de la esposa del monarca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Queen’s Reading Room (@thequeensreadingroom)

Un lugar muy especial

Tal como se ha confirmado, dentro de unos días va a arrancar la nueva edición del festival literario promovido por el club de lectura de la reina Camila. Un evento que este año se va a llevar a cabo en un entorno muy significativo. Se trata de la histórica propiedad Chatsworth House, una mansión ubicada en Derbyshire que tiene una conexión muy especial con el mundo del cine y la televisión. La presencia de la reina no se ha confirmado aún, pero Camila sí que está detrás de la iniciativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chatsworth (@chatsworthofficial)



Chatsworth House fue utilizado para simular Pemberley, la residencia de Mr. Darcy, en la película Orgullo y prejuicio (2005) protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Además, aunque no aparece directamente en las producciones de Downton Abbey, Chatsworth está considerada una inspiración visual y arquitectónica para el tipo de casas aristocráticas que vemos en la serie. En este caso, en la producción se recurre a Highclere Castle, pero Chatsworth comparte ese aire de nobleza y tradición que tanto caracteriza a la serie.

Con más de 500 años de historia, Chatsworth ha sido el hogar de la familia Cavendish -duques de Devonshire- y se ha convertido en un símbolo de la aristocracia británica. Su arquitectura barroca, sus extensos jardines y su valiosa colección de arte -con obras de Rembrandt, Van Dyck, Canaletto, entre otros- la han posicionado como uno de los destinos culturales más importantes del Reino Unido.

El actor Dominic West en un acto. (Foto: Gtres)

La finca fue adquirida a mediados del siglo XVI Sir William Cavendish y su esposa Juntos comenzaron la construcción de la primera casa de Chatsworth, que sería transformada y ampliada por generaciones posteriores. Con el paso de los años, la propiedad fue sometida a una serie de remodelaciones en las que intervinieron algunos de los arquitectos más importantes del Reino Unido, como William Talman, Thomas Archer, Jeffry Wyattville o Joseph Paxton.

Un encuentro de primer nivel

Según se ha anunciado, los participantes de este año podrán disfrutar de proyecciones de cine al aire libre, así como de una programación literaria en vivo de primer nivel y firmas de libros exclusivas. Además, se va a ofrecer una cena especial en la que algunos actores destacados interpretarán obras de poesía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Queen’s Reading Room (@thequeensreadingroom)

Se espera la presencia de Helen Fielding, autora de la saga de Bridget Jones, Julia Quinn, autora de las obras de Bridgerton, y de actores como Dominic West -que interpretó al príncipe Carlos en The Crown-, Anne-Marie Duff y Sir Ben Okri.