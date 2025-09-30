Barron Trump supera la fortuna de Melania, con apenas 19 años, gracias a las criptomoneda

Barron Trump, el hijo menor de Donald y Melania Trump, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano a pesar del importante cargo que ostenta su progenitor. Sin embargo, recientemente, su buen ojo para emprender en el mundo de las criptomonedas y su consolidación como todo un hombre de negocios ha generado una gran expectación en torno a su perfil. Tanto es así que, según unos últimos datos que han salido a la luz, su fortuna supera ya la de su madre, con tan solo 19 años.

El joven creó su propia empresa en el campo mencionado a finales de 2024 y, desde entonces, las cuentas vinculadas a World Liberty Financial y el resto de su fortuna ascienden hasta los 150 millones de dólares. Sin olvidarnos de que, además, tendría casi 2.300 millones de tokens cuyo valor oscila los 525 millones de euros. Estos datos dejan entrever que Barron querría seguir los pasos de su padre, quien ya se ha posicionado como uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio que suma ya los 5,3 mil millones de dólares. Y es que lo cierto es que este último también se ha beneficiado de las compraventas de criptomonedas, algo que ha hecho crecer hasta un 70% su patrimonio, según publica Forbes.

Melania Trump y su hijo Barron Trump. (Foto: Gtres)

Melania Trump no se ha quedado atrás y también ha invertido en criptomonedas, aunque lo cierto es que no ha conseguido el mismo beneficio que su hijo. Tal y como informa Vanity Fair, la cartera de la primera dama de Estados Unidos está valorada en 20 millones de dólares y, aunque es una cifra muy elevada, ya se ha quedado por debajo de la que dispone su hijo, algo que vuelve a poner de manifiesto el conocimiento empresarial del joven.

Además del mundo digital, Barron Trump se ha sumado al consejo asesor de Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., una firma especializada en bienes raíces de lujo. Según recoge ABC, fuentes cercanas a la compañía aseguran que el joven ha demostrado «una visión clara y estratégica, especialmente en mercados emergentes y en el uso de tecnologías para optimizar la gestión de activos».

Donald Trump y su hijo Barron Trump. (Foto: Gtres)

Por otro lado, varios especialistas han señalado que la familia Trump no solo ha incrementado su poder adquisitivo al detectar el filón de las criptomonedas, sino también gracias a la notoriedad internacional que Donald Trump ha alcanzado durante su mandato como presidente de Estados Unidos. Su figura política, unida a la enorme visibilidad mediática que le rodea, ha permitido consolidar al clan mencionado como un claro ejemplo de cómo una familia puede capitalizar la influencia de una de las principales potencias mundiales con el objetivo de multiplicar su fortuna.