Barron Trump tiene novia: esto es todo lo que se sabe de la mujer que ocupa su corazón

El corazón de Barron Trump podría no estar libre ya. Parece que el hijo menor del actual presidente de Estados Unidos tiene novia. El joven que, hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, ha ido ganando un mayor protagonismo en este segundo mandato del magnate, lo que ha hecho que el interés por su vida privada haya ido in crescendo. No solamente interesan sus estudios o las actividades a las que se dedica sino también sus relaciones personales. Es ahí donde entra la joven con la que podría estar viviendo su primer amor.

A sus 19 años, el hijo de Donald y Melania Trump ya tiene novia o, al menos, una amiga especial, según han informado medios norteamericanos. Se trata de Mari Arana, una estudiante de 20 años con la que comparte clase en la escuela de negocios Stern de la prestigiosa Universidad de Nueva York, donde él mismo también se encuentra estudiando. Tal como ha trascendido, ambos pasan mucho tiempo juntos y Mari es una chica muy simpática con un perfil más mediático que el del hijo del presidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mari Arana (@mari.aranaa)

La joven compagina su formación con su faceta como influencer y tiene casi 250.000 seguidores en las redes sociales. Allí publica contenido de diverso tipo, desde moda y belleza a viajes y estilo de vida. Es muy activa y publica tanto posts como historias de manera frecuente. En estos momentos, por ejemplo, está de viaje en Grecia.

Por el momento no hay confirmación oficial sobre la relación y tampoco se espera que la haya debido, sobre todo, a la juventud de ambos. No obstante, sí que se sabe que Mari Arana ha estado en varias ocasiones en la residencia de la familia Trump en Florida, la impresionante propiedad de Mar-a-Lago. Incluso en fechas tan señaladas como la última noche electoral, que dio la victoria a Trump frente a la demócrata Kamala Harris.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mari Arana (@mari.aranaa)

Algunas fuentes aseguran que Mari es solamente una amiga muy especial para Barron Trump y que entre ellos no hay ningún tipo de relación romántica. De hecho, también hay rumores que apuntan a que la joven podría estar saliendo con otro estudiante. Por supuesto, nada de esto está confirmado.

Barron Trump en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Es más, son muy escasas las veces en las que su entorno ha hablado de su vida privada. Por ejemplo, el pasado año se preguntó al presidente por el tema y éste contestó que no estaba seguro de que hubiera tenido aún novia. Esto no significa que no la tenga o que no salga con chicas, sino que simplemente puede ser un indicativo de su deseo de que trascienda lo menos posible de su vida personal.

Un soltero de oro

Sea como sea la relación entre Barron Trump y Mari Arana, no cabe duda de que el hijo menor del presidente estadounidense es uno de los solteros de oro del panorama internacional a pesar de su juventud. Todavía no ha cumplido 20 años y medios como la revista People aseguran que es muy popular entre sus compañeras de clase, que le consideran muy atractivo. A Barron no le faltan candidatas para salir, pero parece que de momento no quiere oficializar ninguna relación.

Barron Trump con su madre. (Foto: Gtres)

A esto hay que añadir que, pese a su perfil aparentemente discreto, Barron Trump cada vez tiene más peso en los negocios familiares. En estos momentos su fortuna alcanza los 40 millones de dólares gracias a su participación en una empresa de criptomonedas relacionada con los Trump. El propio presidente ha llegado a decir que el papel de Barron ha sido fundamental para que la familia apueste por el sector digital.