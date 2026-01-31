Duro enfrentamiento entre Rosalía y Estrella Morente: "Me ha faltado al respeto"

La relación entre Rosalía y Estrella Morente ha saltado por los aires. Lo ha hecho tras unas declaraciones de la granadina en el programa La tarde, de Radio Cataluña, en el que ha cargado contra la intérprete por su último trabajo en común, tras el que se ha sentido engañada. Ambas llegaron a un acuerdo para versionar una de las canciones de Rosalía que componen el álbum LUX, el último lanzamiento de su meteórica carrera.

Hablamos de La rumba del perdón, una rumba catalana para la que Estrella Morente prestó su voz que, mezclada con la de Rosalía, tuvo como resultado una pieza musical de lo más emotiva que es un canto al desamor y la traición. Su sorpresa llegó cuando, después de que LUX viera la luz y con él todas sus canciones, su aportación y la de Sílvia Pérez Cruz aparecen en el tema de manera muy discreta, con apenas presencia y peso en el mismo. Algo que le ha molestado profundamente.

Estrella Morente cantando. (Foto: Gtres)

Estrella Morente reprende a Rosalía y defiende su trabajo

«Rosalía, no todo vale», ha dicho aludiendo a la que fuera pareja de Rauw Alejandro. «Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no puedes tirarlo a la basura», le ha recriminado molesta, apuntando a su falta de compañerismo y profesionalidad.

Cuando surgió la oportunidad de colaborar y se encerraron en el estudio, tal y como afirma Morente, Rosalía le dio mucha libertad, por lo que pudo hacer «cosas muy interesantes» de las que los fans no han podido apenas disfrutar. En un principio, iba a ser un dueto; pasado un tiempo, Rosalía planteó la incursión de Silvia Pérez Cruz, algo que Estrella aceptó sin titubear, puesto que se trata de una figura a la que admira. Una vez pasado todo este proceso y tras conseguir el resultado que buscaban, «al final, ni dúo, ni trío». «Nos ha castigado», sostiene Morente, la cual ha confesado que la gente le ha llegado a preguntar si se había metido a corista de Rosalía por su poca participación en la pieza musical, en la que ha quedado relegada a un segundo plano.

Rosalía luciendo un maquillaje pulido y un estilismo minimalista en negro. (Foto: Gtres)

En la misma intervención, la granadina ha aprovechado el altavoz que supone la radio para mostrar su malestar y transmitir sus sentimientos: «Rosalía no ha sido respetuosa conmigo», ha espetado con rotundidad, consciente de que la creadora de La perla recibirá este mensaje.

Unas palabras con las que lo único que busca es darle a la catalana «un toque de atención» porque, bajo su criterio, «con la música no se juega». Las declaraciones de Estrella Morente no han hecho más que abrir una guerra en la que ya esperamos la respuesta de Rosalía. Sin embargo, y consciente del alcance de sus afirmaciones, Estrella ha querido dejar claro que «no tiene necesidad de ir en contra de una compañera a la que siempre ha apoyado». Y ha asegurado que con esto no busca promoción, justificando su respuesta deslizando que si fuera así, lo habría hecho cuando todo el mundo hablaba del último trabajo de la intérprete. Por el momento, la cantautora aludida no se ha pronunciado al respecto.