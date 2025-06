Estrella Morente es una de las cantaoras de flamenco más reconocidas de nuestro país. La artista lleva toda una vida dedicándose a la música y a plasmar sus vivencias en letras que, sin duda, pasarán a la historia. Si por algo se caracteriza la hermana de Kiki Morente -la primera pareja pública de Sara Carbonero tras romper con Iker Casillas-, es por ser un libro abierto a la hora de enfrentarse a cámaras y, aunque un tablao es su hábitat natural, lo cierto es que ante los micrófonos se desenvuelve con una gran soltura.

Ahora, la intérprete de Volver ha sido una de las invitadas a la inauguración del Restaurante Lazampas, en Madrid, donde ha hablado de su gran conexión con un miembro de la Casa Real.

La conexión de Estrella Morente y la Reina Sofía

En 1975, Sofía de Grecia se convirtió en miembro oficial de la Familia Real española tras casarse con Juan Carlos I. La Reina, desde entonces, ha tratado de empaparse al máximo de la cultura de nuestro país y de sus tradiciones. Más allá de su labor solidaria en diferentes ONG de España, la madre de Felipe VI siempre ha apoyado el talento de los músicos de nuestro país y, especialmente, a las folclóricas. De hecho, la Reina Sofía presidió el concierto más duro de Isabel Pantoja: su vuelta a los escenarios en 1985 en el Teatro Lope de Vega tras la muerte de Paquirri.

Estrella Morente en una imagen de archivo / GTRES

Tras más de cincuenta años viviendo en España, doña Sofía conoce muy bien y muy de cerca la labor de las artistas de flamenco de nuestro país que han llevado por bandera por todo el mundo este género musical.

Precisamente, Estrella Morente, que es una de las cantaoras más reconocidas de España, ha hablado sobre la profunda admiración que tiene hacia la mujer de Juan Carlos I, que siempre ha apoyado su música y que siempre ha reconocido su carrera en la industria. Además, la mujer del torero Javier Conde le he agradecido su afición por las tradiciones españolas: «Lo de la Reina Sofía… es el caso de una gran aficionada a la cultura, tiene una sensibilidad tan bonita… Cuando he coincidido con ella he tenido la suerte de compartir con una gran mujer, una señora estupenda que ha sabido valorar el flamenco… En este caso con un silencio y una afición… Le tengo que agradecer, ya que un país sin cultura no va a ninguna parte».

Su mayor éxito

Aurora Carbonell con sus tres hijos, Estrella, Soleá y Kiki Morente, en una imagen de archivo/Gtres

Además de todos los éxitos que ha cosechado Estrella a lo largo de su carrera, el mayor triunfo es la familia que ha formado con Javier Conde. Con el diestro ha tenido dos hijos, su mayor orgullo, de los que ha hablado en su última aparición pública, tal y como muestra en el vídeo que encabeza la noticia: «Mis niños me han acompañado siempre y forman parte de mi trabajo, me acompañan siempre que pueden, lo que más me gusta de ellos es que son dos maravillas de personas».