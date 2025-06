Las claves del férreo compromiso de la Reina Sofía con la naturaleza

La Reina Sofía ha vuelto a sumarse a la campaña de limpieza de espacios naturales y ha ejercido como voluntaria para retirar basura del campo. Ha sido en Madrid donde, guantes y bolsa en mano, la madre de Felipe VI ha estado quitando residuos de una zona boscosa en San Fernando de Henares, en concreto, en la ribera del río Jarama.

Vestida con una blusa de rayas y unos pantalones blancos, doña Sofía no ha querido perder la oportunidad de aportar su granito de arena en la novena edición de la gran recogida ciudadana «1m2 contra la basuraleza». Se trata de una iniciativa promovida por el Proyecto LIBERA impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.

La Reina Sofía en una recogida de residuos. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que vemos a la Reina Sofía recogiendo basura de entornos naturales, ya sea zonas de bosque o playas. La madre del Rey Felipe VI lleva varios años colaborando con esta campaña, en la que tiene un papel destacado la Fundación Reina Sofía. Algo que no es de extrañar, debido al amor que doña Sofía siente por la naturaleza y que le viene de su infancia, cuando disfrutaba del privilegiado entorno en el que está ubicado el Palacio de Tatoi.

La pasión de la Reina Sofía por el entorno

La devoción de la Reina Sofía va más allá del interés por limpiar de residuos los entornos naturales. La madre del monarca adora a los animales, siente verdadera pasión por ellos y no les teme. Verla rodeada de pandas en el Zoo cada vez que visita el parque madrileño es una prueba de esta pasión. No le importa lo juguetones que sean o que en un momento puedan mostrarse agresivos. Es algo que ella no contempla.

La Reina Sofía con la pareja de pandas. (Foto: Gtres)

Las fotografías con los ositos ya forman parte del imaginario colectivo, pero no son las únicas imágenes de la Reina Sofía tiene demostrando su amor por los animales. Si echamos la vista atrás podemos encontrar instantáneas de la madre del Rey Felipe con tortugas, con koalas, con burros -dicen que es su animal favorito- y por supuesto con perros. De hecho, Sabino Fernández-Campo solía bromear con la idea de que en Zarzuela había un director de asuntos caninos, por la cantidad de perros que llegó a tener. Las visitas a exhibiciones caninas han sido una parte fundamental de su agenda y siguen ocupando un lugar importante en la actualidad.

La Reina Sofía con una tortuga en Mallorca. (Foto: Gtres)

La mayoría de las iniciativas centradas en la protección del entorno en las que participa la Reina Sofía se desarrollan a través de la Fundación Reina Sofía. Esta institución, con una larga e intensa trayectoria, permite a doña Sofía continuar colaborando con temas que le preocupan sin que sea parte de su agenda oficial (cada vez más reducida).

Por ejemplo, en más de una ocasión la hemos visto participando en sueltas de tortugas al mar, tanto en Baleares como Canarias. Una de las últimas, el pasado año, cuando viajó a Tenerife para la liberación de dos tortugas marinas en la playa de Las Teresitas. Las tortugas, que habían estado en proceso de rehabilitación tras sufrir diversas lesiones, fueron bautizadas por doña Sofía con los nombres de Lemon y Elma.

Además de la protección de la naturaleza y de los animales, las iniciativas de la Fundación Reina Sofía abarcan otros temas, como promover la investigación de las enfermedades neurodegenerativas o impulsar la labor de los bancos de alimentos.