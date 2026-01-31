El curioso tratamiento de belleza por el que ha apostado Vicky Martín Berrocal: "Es semen de salmón"

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a sorprender en sus redes sociales. La diseñadora de moda ha compartido con sus seguidores, que ascienden a más de 1,4 millones, un nuevo tratamiento de belleza al que se ha sometido. «Después de un año escuchando hablar del PDRN —Polidesoxirribonucleótido—, hoy por fin he ido a probarlo», ha anunciado. Un procedimiento estético basado en inyectar en rostro y cuello «semen de salmón», tal y como ha indicado ella misma. «No os asustéis», ha pedido a sus fans. «No vengo a venderos nada, solo a contároslo con naturalidad», ha asegurado haciendo gala de su personalidad y su espontánea forma de ser. Y ha aprovechado esta historia temporal en Instagram para recordar a todos los que siguen su día a día a través de la plataforma, que ella no es de esas personas que dice que no se hace nada. Sin embargo, ha confesado que «es más de radiofrecuencia y cosas de toda la vida», aunque se ha atrevido con esta opción hidratante, ya que «le gusta probar cosas nuevas en manos de grandes profesionales».

La creadora de contenido ha sido el «conejillo de indias» de la reputada esteticista Natalia, de TachaBeauty, y de su equipo. Por sus manos han pasado muchos famosos como las actrices Paula Echevarría y Marta Hazas, la representante Susana Uribarri o la estilista Ana Antic y su buen hacer avala su larga trayectoria. Tras mostrar su rostro poco después de los pinchazos, Vicky ha asegurado que es viernes y no tiene plan, pero «no le hubiera importado salir de esta guisa», y es que su cara estaba llena de pequeñas marcas de las punciones.

Vicky Martín Berrocal. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, su bandeja de entrada de Instagram se ha llenado de mensajes de curiosos y también de personas que han aplicado a esta situación un toque divertido. «Ten cuidado, no te quedes embarazada», le ha escrito una internauta. «Amo vuestro sentido del humor», ha respondido la protagonista de estas líneas junto a emojis de caras llorando de risa.

Historia de Instagram de Vicky Martín Berrocal. (Foto: redes sociales)

Consciente del interés que ha generado su publicación, la ex mujer de Manuel Díaz El Cordobés ha vuelto a aparecer en redes con un «parte facultativo». «El famoso semen de salmón no ha podido conmigo», ha escrito con risas. «Ni rastro de los bultitos de ayer», ha indicado y, posteriormente, ha desvelado cuáles son los cambios que ha notado. «Siento la cara más hidratada», ha dicho. También ha aprovechado esta storie para contar que ha completado el quinto entreno de la semana y «no sabe ni cómo».

¿Qué es el PDRN o los polidesoxirribonucleótidos?

El PDRN es una sustancia muy utilizada en la cosmética coreana, muy en auge en los últimos tiempos. Es un ingrediente activo biotecnológico derivado del ADN del esperma de salmón y entre sus cualidades principales destacan su capacidad regenerativa, antiinflamatoria y antiedad. De la misma manera, el polidesoxirribonucleótido estimula la producción de colágeno, repara tejidos, mejora la elasticidad y aporta luminosidad.

Historia de Instagram de Vicky Martín Berrocal. (Foto: redes sociales)

Se trata de un tratamiento altamente recomendado para personas con pieles sensibles que buscan revertir la flacidez, entre otras cosas. Además del consumo médico, como ha sido el caso de Vicky Martín Berrocal, que se lo ha inyectado con microagujas, también existe la posibilidad de aplicarlo mediante cremas y sérums de venta en diferentes líneas de belleza de origen coreano.