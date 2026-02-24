EXCLUSIVA | El encuentro íntimo de la familia de la Reina Sofía tras el homenaje a Irene de Grecia

La emoción contenida y el recogimiento han marcado la misa funeral celebrada en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en memoria de Irene de Grecia. Cuarenta días después de su fallecimiento, familiares y amigos han querido reunirse en el templo madrileño para rendir tributo a quien fue hermana inseparable de Reina Sofía y tía de Felipe VI. Una ceremonia solemne, fiel al rito ortodoxo, que ha puesto el broche espiritual al luto oficial de la familia, pero que no ha sido el último capítulo de una jornada cargada de significado.

El memorial, conocido como panikhida, ha estado encabezado por la Reina emérita, visiblemente emocionada y arropada en todo momento por sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Ambas han permanecido muy cerca de su madre, conscientes de que la pérdida de la llamada cariñosamente «tía Pecu» deja un vacío difícil de llenar. También ha asistido Alexia de Grecia, acompañada por parte de su familia, reforzando la imagen de unión entre las ramas griega y española.

La Reina Sofía y la infanta Cristina en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

La ausencia de los Reyes, debido a compromisos oficiales fuera de Madrid, no ha empañado un acto que ha reunido a un nutrido grupo de allegados. Entre los rostros conocidos, el rey Simeón de Bulgaria, la princesa Ana de Francia, así como amigos íntimos como Paloma O’Shea o el actor Antonio Resines, que acudió junto a su esposa, Ana Pérez-Lorente. Tampoco faltaron Jaime Alfonsin ni otros miembros históricos del entorno de la Casa Real, reflejo de la huella personal que Irene dejó en la sociedad madrileña tras décadas de discreta vida en España.

Durante la ceremonia se sucedieron los gestos de cariño hacia doña Sofía, que ha retomado poco a poco su agenda institucional tras el fallecimiento de su hermana el pasado 15 de enero en el Palacio de la Zarzuela. Irene de Grecia, nacida en el exilio en Ciudad del Cabo en plena Segunda Guerra Mundial, dedicó su vida a causas solidarias, especialmente a través de la Fundación Mundo en Armonía, que presidió hasta 2024. Sus últimos años los vivió en la más estricta intimidad junto a la Reina emérita, quien no se separó de ella en los momentos más delicados de salud.

Victoria Federica en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Sin embargo, según ha podido saber en exclusiva LOOK, tras la ceremonia religiosa la familia más cercana no se dispersó inmediatamente. Una vez apagados los focos y concluido el acto público, la Reina Sofía y sus hijas regresaron a palacio, donde tuvo lugar un encuentro estrictamente privado. Allí, lejos de cámaras y protocolos, se reunieron para compartir un almuerzo íntimo en recuerdo de Irene.

Este gesto, cargado de simbolismo, demuestra que más allá del acto oficial existía la necesidad de recogerse en familia. Fue un momento para evocar anécdotas, repasar fotografías y recordar con serenidad los años compartidos. La cita, celebrada en un ambiente de absoluta discreción, sirvió también para reforzar los lazos entre las distintas generaciones, en especial para que los más jóvenes mantengan viva la memoria de quien desempeñó un papel tan relevante en la historia reciente de la familia.