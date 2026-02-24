El bonito detalle de la Guardia Real con la princesa Leonor en un día especial

A principios del mes de enero y aprovechando el comienzo del nuevo año y la celebración de la Pascua Militar, la Casa Real compartió en sus redes sociales el estreno de la Guardia Real en Instagram y en X. Lo hizo con un breve mensaje publicado a través de los stories, en el que le daba la bienvenida y anunciaba que a partir de ahora se podrían seguir sus actividades y trabajo diario a través de sus perfiles.

Desde entonces han sido varias las publicaciones que la Guardia Real ha compartido tanto en Instagram como en X, en las que muestran cómo es el día a día en este cuerpo, así como otros detalles sobre su historia o tradiciones. Ahora, aprovechando una fecha simbólica relacionada con la princesa de Asturias, desde la Guardia Real han querido compartir un mensaje especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Real (@gr_guardiareal)



Un mensaje para Leonor

El pasado fin de semana, el domingo, se celebró el día de Santa Leonor. Una fecha señalada que desde la Guardia Real han querido conmemorar con una publicación dedicada a la heredera.

A través de los stories del perfil de Instagram del cuerpo han compartido unas palabras hacia la hija mayor de don Felipe y doña Letizia: «Hoy, 22 de febrero, se celebra la onomástica de S.A.R. la princesa de Asturias. Desde la Guardia Real queremos felicitar a doña Leonor, que completa su formación militar en la Academia General del Aire», han escrito junto a varias imágenes que repasan la instrucción castrense de la heredera, desde sus inicios en la Academia General Militar de Zaragoza, su paso por la Escuela Naval de Marín y el crucero a bordo del Juan Sebastián Elcano y ahora la etapa final en San Javier.

El mensaje de la Guardia Real para Leonor. (Foto: redes sociales)

En las imágenes se ve a Leonor vestida con uniforme de campaña durante unas maniobras, subida a uno de los palos del buque escuela y sonriente tras haber completado su primer vuelo en solitario, conocido como la suelta.

Desde la Guardia Real han recalcado que la princesa de Asturias se está preparando para su futuro, como tantos jóvenes españoles. Un futuro que «es también el de nuestra monarquía parlamentaria», han sentenciado.

Leonor, en la recta final de su formación

Después de dos años en Zaragoza, Marín y a bordo del buque escuela, en estos momentos la princesa se encuentra ya en la recta final de su instrucción militar. Leonor ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier tras las vacaciones de verano y antes de Navidad hizo su primer vuelo en solitario. Le quedan todavía unos meses de formación, pero en unos meses finalizará su instrucción y se despedirá de esta etapa tan intensa e importante.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor durante la Pascua Militar 2026. (Foto: Gtres)

La Casa Real todavía no ha confirmado cuáles van a ser sus próximos pasos, pero se espera que en breve anuncie los detalles de la formación universitaria de la princesa de Asturias. No obstante, todo apunta a que va a seguir un esquema similar al de su padre, con estudios en España y un posgrado en el extranjero.