Esta noche, El Hormiguero se viste de gala con la visita de dos de los grandes referentes del fútbol español actual: Pedri González y Ferran Torres. Ambos, figuras clave del FC Barcelona y de la Selección Española, se sentarán en el plató de Antena 3 para analizar en detalle la temporada 2025/26 del conjunto blaugrana y compartir con la audiencia su experiencia en el máximo nivel del fútbol. La cita promete un repaso intenso a su presente deportivo, sus retos y también a su vida personal, en una conversación que acercará a los espectadores al lado más humano de estos jóvenes talentos.

Pedri, centrocampista creativo y cerebral, ha demostrado desde muy joven que su madurez en el campo va mucho más allá de sus 23 años. Nacido en Tegueste, Tenerife, el canario saltó al profesionalismo en la UD Las Palmas con apenas 16 años, y en 2020 dio el gran paso al FC Barcelona, convirtiéndose en pieza fundamental del equipo. Su talento no solo se mide en pases precisos y control del juego, sino también en su capacidad para mantener la calma en los momentos clave. Reconocido con premios como el Golden Boy y el Trofeo Kopa, Pedri también brilla con la Selección Española, habiendo sido protagonista en la Eurocopa 2020 y 2024, así como en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se colgó la medalla de plata. Más allá del fútbol, el joven canario mantiene un fuerte vínculo con su familia; su hermano Fernando le acompaña en Barcelona, actuando como apoyo y cocinero personal, mientras sus padres siguen al frente del restaurante familiar en Tegueste, lugar al que Pedri regresa siempre que puede para mantener sus raíces y desconectar de la vida en la élite.

Ferran Torres, por su parte, representa la versatilidad ofensiva y la resiliencia. Formado en la cantera del Valencia CF, su talento le llevó pronto al Manchester City, donde ganó la Premier League y la Copa de la Liga antes de regresar a España para incorporarse al FC Barcelona en 2021. Su trayectoria, marcada por momentos de brillantez y por un periodo difícil de lesiones, ha demostrado su capacidad de superación tanto física como mental. Apodado El Tiburón por su ambición y determinación, Ferran ha sido abierto sobre su trabajo con profesionales de la salud mental para superar momentos de desmotivación y presión mediática, además de priorizar hábitos saludables como el ayuno intermitente, una rutina que comparte con Pedri y que ambos reconocen como clave para su rendimiento en el campo.

Ambos futbolistas también comparten intereses fuera del terreno de juego: Pedri ha invertido en un convento en su Tenerife natal que planea convertir en un hotel rural, mostrando su visión más emprendedora y ligada a su tierra; mientras Ferran Torres cuida de sus perros adoptados y colabora con organizaciones de protección animal, y ha cultivado una afición a los videojuegos que le sirve de entretenimiento y desconexión. Además, tanto Pedri como Ferran se implican en causas medioambientales, promoviendo campañas de concienciación sobre la reducción de plásticos y fomentando hábitos sostenibles entre los jóvenes.

En lo deportivo, la temporada actual del Barcelona está llena de retos. El equipo de Hansi Flick lidera LaLiga y se prepara para octavos de la Champions League, mientras deberá remontar un resultado adverso en la Copa del Rey. Pedri y Ferran ofrecerán su visión sobre estos desafíos, cómo afrontan la presión en el club y la selección, y sus expectativas de cara al próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La entrevista promete momentos distendidos y anécdotas personales, mostrando la cercanía de estos jóvenes que, a pesar de su éxito internacional, conservan la humildad y los valores que les hicieron destacar desde sus inicios.