Estos días no se habla de otra cosa que no sea el Mundial de Fútbol. Qatar se ha convertido en epicentro informativo y no solo por el fútbol sino por toda la polémica orquestada alrededor de esta gran cita. En nuestro país se sigue con especial interés lo que pueda hacer España de la mano de Luis Enrique, pero en los corrillos nacionales también se habla de un asunto cuando menos morboso: el noviazgo de Ferrán Torres con la hija del Seleccionador. Un romance que hasta el mismo entrenador no se ha cortado en valorar.

El delantero es una de las estrellas de la Selección Española y en su capacidad para hacer gol están puestas muchas de las esperanzas de los aficionados. Pero su fan número 1 es Sira Martínez. Llevan años juntos, pero su romance se ha venido consolidando desde el pasado mes de enero, cuando el valenciano fichó por el Barcelona y se instaló en la Ciudad Condal. Anteriormente había estado jugando en el Manchester City, por lo que desarrollaban su relación a distancia.

Ferrán y Sira están muy enamorados y buena prueba de ello es el apasionado comportamiento que tienen cuando creen que nadie les ve. En la intimidad se besan, se abrazan, se susurran y se comportan como una pareja que vive con frenesí sus primeros años. Sirvan como ejemplo estas románticas imágenes que protagonizaron durante unas vacaciones. En ellas se les ve navegando por las aguas de Ibiza, destino favorito de los VIP en verano, mientras se dan mucho cariño.

Sira Martínez está empezando a convertirse progresivamente en una influencer en ciernes. Su número de seguidores en Instagram crece como la espuma y actualmente supera los 158.000. Es una chica que prefiere vivir en segundo plano pese a ser hija de una de las personalidades más conocidas del país y novia de un futbolista del Barça. Su verdadera pasión es la hípica, donde tienen un prometedor futuro por delante.

Sira es el gran apoyo de Ferrán Torres, aunque las bromas al respecto entre aficionados y hasta dentro del vestuario son habituales. El propio Luis Enrique se prestaba a ellas hace unos días a través del streaming que él mismo protagoniza. Un aficionado le preguntó acerca del jugador que era su prolongación en el campo y el asturiano no se cortó: «Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no, me coge mi hija y me corta la cabeza».

El futbolista valenciano se mostró humilde y no quiso seguir con el vacile con su técnico y a la vez suegro: «Para nada me siento así. El entrenador es muy bromista, fue una cosa del directo. Con este entrenador no hay nadie indiscutible, es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo». Y dejó claro algo sumamente importante en cualquier profesión: «El entrenador y yo sabemos diferenciar cuando somos familia y cuando entrenador-jugador. Lo estamos llevando muy bien»