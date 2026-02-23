Fani Carbajo ha aparecido ante las cámaras con motivo del 30 cumpleaños de Gloria Camila Ortega. Visiblemente conmocionada, la ex participante de La isla de las tentaciones, ha desvelado cuál es su mayor preocupación tras ser diagnosticada de «algo de alto riesgo en el útero». A pocos días de entrar en quirófano por la intervención a la que tiene que someterse, la ex concursante de realities ha explicado el problema de salud que padece y que le localizaron, afortunadamente, por ser una persona «hipocondriaca», tal y como se ha definido.

El último parte médico de Fani Carbajo

«Me ha venido muy bien desconectar», ha comenzado diciendo a la salida del cumpleaños de la hija de Ortega Cano, que visiblemente emocionada, ha desvelado cómo afronta su paso por quirófano. «Yo estoy bastante nerviosa. De hecho, hoy me lo han notado mucho en el cumpleaños, porque hay canciones que te tocan un poquito el alma y te hacen pensar, recapacitar y bueno, hoy es el primer día de hace muchos meses que salgo a desconectar sin mi bebé y me ha costado bastante, me ha costado mucho», ha dicho.

En esta intervención ante los micrófonos, la ex participante de Supervivientes ha explicado que está a la espera de la operación -que tendrá lugar en unos días- y «muy preocupada» por cuales serán los resultados médicos: «Yo tengo fe y espero que no, me quitan un trozo de útero, para quitarme esas células cancerígenas y yo espero y rezo que no vaya a más».

Fani Carbajo. (Foto: Gtres)

Además, la creadora de contenidos ha explicado más detalladamente qué es lo que le ocurre: «El virus del papiloma, es un virus que tiene dentro de la familia, para que me entendáis, muchos números, muchos primos, muchos hermanos y hay algunos que el cuerpo los elimina, que eso lo expliqué en El tiempo justo y hay otros como el mío, que el cuerpo no lo elimina, que deriva en células cancerígenas, que si no se ve a tiempo en una revisión, puede derivar en un cáncer de útero o de garganta. Entonces yo, gracias a Dios, soy una persona bastante hipocondriaca, porque gracias a eso me lo han detectado, que lo hago todos los años».

Su mayor preocupación

Fani Carbajo en FITUR. (Foto: Gtres)

Hace más de un año, en septiembre de 2024, Carbajo daba a luz a Victoria, su primera hija en común con Fran Benito -ya que había sido madre años atrás-. Un sueño para la influencer que quiere volver a experimentar, aunque ello depende del diagnóstico médico final: «Si la doctora lo ve muy mal, me pueden quitar el útero entero, pero yo espero que no. De hecho, me lo han recomendado, pero quitarme una parte entera, que es lo que da vida, que yo no se si voy a volver a ser madre o no, porque me encantaría darle un futuro hermano a Victoria. Me tiene preocupada, triste, pero tengo que seguir adelante y pensar en positivo».