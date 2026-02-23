El guiño corporativo de Juan Roig al Rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey de Baloncesto

El Rey Felipe VI ha presidido este domingo la final de la Copa del Rey de Baloncesto que se ha celebrado en Valencia, en las instalaciones del Roig Arena. A última hora de la tarde, el monarca llegó al recinto, donde fue recibido por diferentes autoridades entre las que se encontraba el presidente de Mercadona y propietario del estadio, Juan Roig.

Antes del comienzo del partido que enfrentó al Real Madrid y al Baskonia -ganador de esta edición-, don Felipe pudo recorrer las instalaciones del Roig Arena. Durante la visita al recinto, que ha costado aproximadamente 400 millones de euros, saludó a algunos de los jugadores del Valencia Basket, que aprovecharon para regalarle una camiseta con su nombre al jefe del Estado. Juan Roig ha financiado la construcción del recinto con su capital personal.

El Rey Felipe en Valencia con Juan Roig. (Foto: Casa Real)

El Roig Arena fue inaugurado en septiembre del pasado año y es un complejo con capacidad para albergar a 20.000 personas en diferentes tipos de eventos. En el caso de los partidos de baloncesto, el aforo se reduce a 15.600 espectadores. Además, el recinto ofrece una amplia oferta gastronómica, entre la que destaca el restaurante Poble Nou, cuya especialidad son las paellas cocinadas a leña.

El guiño de Juan Roig al Rey

En todo momento estuvo acompañado por el presidente de Mercadona, que estuvo muy pendiente del monarca. Al igual que don Felipe, Juan Roig eligió para esta ocasión un estilismo formal. El jefe del Estado llevó un pantalón de color gris, una camisa en rosa claro, corbata estampada y una chaqueta azul marino. En el caso del empresario apostó por un traje de color oscuro, una camisa blanca y una corbata en tonos verdes. La corbata que Roig eligió es de El Corte Inglés, con el fondo verde y estampado floral. En estos momentos está agotada. Un detalle que ha llamado mucho la atención porque se puede interpretar como un doble guiño.

El Rey Felipe en Valencia con Juan Roig. (Foto: Casa Real)

Por un lado, el verde es el color corporativo de Mercadona, por lo que es lógico que Juan Roig lo elija. Pero, además, esta tonalidad se asocia con el acrónimo V.E.R.D.E, que significa «Viva el Rey de España». Aunque no existe una fecha exacta de origen de este acrónimo, sí que se sabe que surgió entre los monárquicos durante la Segunda República y se popularizó como código secreto para eludir la censura. El antecedente más directo lo encontramos en el italiano VERDI («Vittorio Emanuele Re D’Italia»), que se utilizaba en el siglo XIX contra la censura austriaca para apoyar la unificación bajo Víctor Manuel II.

La agenda de la semana

Está previsto que este martes los Reyes retomen su agenda oficial tras el fin de semana. El monarca se trasladará hasta Huelva para participar en una serie de compromisos con motivo de la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra. En el caso de doña Letizia, la Reina viajará a Huesca para presidir el acto de proclamación del Premio Princesa de Gerona CreaEmpresa 2026, en la segunda etapa del Tour del talento.

Ya el miércoles, doña Letizia recibirá en audiencia a una representación del Consejo Español del Cerebro, mientras que el monarca participará en la presentación del libro El Rey de Manuel García-Pelayo. El jueves don Felipe presidirá un acto en la Escuela Diplomática de Madrid y el domingo viajará a Barcelona para la inauguración del MWC.