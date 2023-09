Fani Carbajo es una de las participantes de La isla de las tentaciones que mayor repercusión ha conseguido tras su paso por el reality. Su trama con Christofer Guzmán y sus continuos deslices la posicionaron en el ojo del huracán mediático y su vida personal generó cada vez más expectación. Tanto es así, que su contenido en las redes es seguido por más de 600 mil personas con las que comparte diariamente sus últimos movimientos, tanto profesionales como personales. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, la televisiva ha contado un dramático episodio que ha vivido su hijo y que casi le cuesta la vida.

El menor, de 15 años, se vio envuelto en un desagradable altercado mientras disfrutaba de una tarde de piscina con sus amigos de la urbanización. Según ha explicado la propia Fani, un vecino intentó estrangular a su hijo debajo del agua mientras le arañaba el cuello. El menor sentía que se ahogaba y pidió ayuda a un amigo, quien pidió por todos los medios al presunto agresor que lo soltara. Finalmente, la Guardia Civil y la ambulancia se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde atendieron rápidamente al hijo de la ex concursante de Supervivientes.

Fani Carbajo habla en su canal de Mtmad/ Instagram

Fani ha anunciado que el caso ya está en manos de la justicia y, siendo fiel a la personalidad sincera con la que siempre ha tratado a sus seguidores, ha querido informar de cómo se encuentra su hijo tras este conflicto vecinal. «Me estáis preguntando cómo está Emilio y dentro del susto y de lo que podría haber sido, está mejor. Hace un par de días os dije que os contaría. Así que os vengo a actualizar un poco la situación», comienza a expresar la madrileña, quien, en los últimos días, ha recibido un sinfín de mensajes de preocupación.

«La señora que empezó a insultar a mi hijo fue a la Guardia Civil a denunciarlo, alegando que fue él el que empezó (llevando un parte de lesiones) y que por eso, supuestamente, su marido, pareja o amigo, que no sé lo que es ni me importa, casi ahoga a mi hijo haciéndole un mata león, estrangulándole, ahogándole y metiéndole debajo del agua”, explica Carbajo. Este último movimiento por parte de los supuestos agresores ha desatado un gran enfado en la antigua colaboradora de Telecinco, quien ha anunciado que «las leyes están para algo» y que no se piensa quedar con los brazos cruzados. «Las denuncias falsas no van a servir de nada. Yo tengo pruebas y ellos no», sentencia.

Fani Carbajo y su hijo/ Instagram

Sin duda, Fani tiene por delante un duro proceso judicial que será bastante complejo viendo la forma de actuar por la que ha optado la otra parte del caso. No obstante, parece que la ex concursante de los realities mencionados llegará hasta el final para conseguir una sentencia «justa» que haga pagar a sus vecinos por el «intento de estrangulamiento» que ha sufrido su hijo.