Después de varios intentos, una pandemia de por medio y algunos rumores de infidelidad, Fani Carbajo y Christofer Guzmán, por fin, han sellado su amor para siempre. Una ceremonia de lo más íntima y especial a la que no han querido faltar algunos de los rostros más conocidos de la televisión, como Marta López u Oriana Marzoli. Aunque la televisiva ha querido reservarse los detalles de la boda para su canal de Mtmad, lo cierto es que ha ido dando algunas pincelas en sus redes sociales sobre cómo fue el día más especial de su vida.

Un banquete lleno de juegos grupales, karaoke entre amigas y, algo inesperado, un baile muy sensual en el que la novia, ataviada con un vestido corto blanco, demostró sus dotes más ocultas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el regalo de bodas que la televisiva ha querido hacerle a su ahora marido: una Suzuki GSX de gran cilindrada valorada en 4.690 euros. Una moto de segunda mano que llevó a Fani hasta Barcelona para conseguir sorprender a su pareja en este día tan especial. “Muchas gracias por todos los que sabíais la sorpresa que le iba a hacer a Christofer y me guardasteis el secreto, le encantó la moto, muchas gracias a mis amigos de @mundimoto_com qué también asistieron a mi enlace por ayudarme a prepararle la sorpresa, su cara cuando la vio no tiene desperdicio, no se la esperaba para nada”, ha compartido la novia en su cuenta de Instagram.

Y es que, tal y como ella misma ha relatado en su canal, el exconcursante de La isla de las tentaciones es un gran apasionado del mundo del motor, por lo que tuvo muy claro desde el principio que el regalo de bodas iba a ser una moto. “Es un regalo que no se va a esperar. Es algo que él lleva muchísimos años deseando, que a mí me encanta también y vais a flipar. Estoy súper emocionada y he tenido que venir hasta Barcelona a por él”, dijo en el vídeo, aunque este se publicó después de la boda para no destapar la sorpresa antes de tiempo. “Gracias por este regalo tan especial en este día tan importante. Ha sido increíble. Te amo”, ha escrito el novio en sus redes sociales.

Aunque la historia de amor de los concursantes de la polémica isla ha estado marcada por las ideas y venidas, ambos han conseguido aparcar sus diferencias y luchar por su sueño, darse el ‘sí, quiero’. Ahora, la televisiva ha querido dejar claro que Christofer es el hombre de sus sueños y que quiere pasar el resto de su vida a su lado: “Quiero que todo el mundo deje de especular si estamos o no estamos enamorados. Que sí, que nos queremos, dejar el pasado atrás”.

Tras el enlace, Fani ha reaparecido en sus redes sociales para dar las gracias a todos los asistentes a su gran día, así como para informar que sigue asumiendo lo espectacular que fue su boda. “Vaya bodorrio el de ayer. Muchísimas gracias por todos los mensajes, estoy súper contenta”, ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja. Además, ha querido dejar claro que, aunque tendrá que esperar, claro que tienen planeada una luna de miel por todo lo alto. ¡Enhorabuena pareja!