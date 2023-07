La secuela de Adara Molinero tras su paso por ‘Supervivientes’

Adara Molinero aterrizó en España hace apenas una semana tras vivir una de las aventuras más extremas de su vida como concursante de Supervivientes 2023. La joven quedó segunda finalista de la edición y su felicidad ante el puesto que ha conseguido no la ha ocultado en ningún momento. Por otro lado, más allá de los reencuentros familiares que está viviendo, la ganadora de Gran Hermano VIP parece estar iniciando un nuevo romance con Bosco Martínez Bordiú, su compañero de concurso que finalmente se alzó con la victoria. No obstante, no todo es color de rosa en esta «vuelta a la realidad» y es que la influencer está compartiendo con sus seguidores algunas de las secuelas que más le está costando superar tras su paso por el reality.

«Estoy comiendo muchísimo», confesaba Adara en su perfil de Instagram, explicando que desde que llegó de Honduras está sufriendo el temido «efecto rebote» que muchos concursantes viven tras regresar a España. Este fenómeno consiste en recuperar rápidamente el peso perdido, consiguiendo incluso más kilos de los que tenían antes de partir a los Cayos Cochinos. Según ha contado la segunda finalista de la edición, una de las peores sensaciones que ha sentido en el programa ha sido el hambre y tras recuperar su rutina diaria, reconoce que tiene una gran obsesión por comer. En la isla reiteraba una y otra vez que su madre le había asegurado que con el paso de los días, el hambre pasaba a un segundo plano, algo que en su caso, no ha sido así.

«Todo el rato siento que me van a quitar la comida, que se me va a acabar en cualquier momento», decía, explicando que esta situación le ha llevado a pesar más que nunca. Es consciente de lo peligroso que puede llegar a ser continuar con este hábito y por ello quiere poner una solución cuanto antes: «Necesito frenarme un poco, más que nada por mi estómago para que no siga sufriendo». Sin embargo, sabe que es una obsesión que, por el momento, no se ve capaz de parar: «No puedo», sentenciaba.

Su cambio físico en el concurso

Pese a que el hambre que pasó le hizo pensar que habría perdido como 8 o 10 kilos en total, Adara Molinero conocía en la gala final que tan solo había perdido 3 kilos. Al comunicar el resultado de los datos ofrecidos por la báscula, Carlos Sobera explicó que hubo un momento en el que la concursante perdió más peso pero que en las últimas semanas, debido a las recompensas basadas en los hidratos de carbono, el número de kilos perdidos disminuyó. Es importante resaltar que hace unos meses la que fue azafata de vuelo reveló que tenía problemas de estómago, algo que parece que puede llegar a explicar que su pérdida de peso no haya sido tan «descabellada» como la de otros de sus compañeros.