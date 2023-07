El regalo definitivo que confirma el nuevo romance de Adara Molinero

Si hubo un momento que marcó la gala final de Supervivientes 2023 fue el inesperado beso entre Adara Molinero y Bosco Martínez- Bordiú, los finalistas de la edición. Pese a que durante el concurso tan solo mostraban ante las cámaras una bonita amistad, lo cierto es que, al parecer, había una conexión que iba mucho más allá entre ellos. Aunque su tímido gesto de cariño no convenció a muchos, poniendo en duda esta supuesta «historia de amor», su vuelta a España y el regreso a su rutina en la capital está dejando más que claro que están poniendo todo de su parte para que su ¿romance? salga bien.

Adara en Madrid/ Instagram

Aunque ninguno de los dos ha confirmado que tengan ningún tipo de relación sentimental, sus últimos pasos compartidos en las redes sociales dicen mucho más que su silencio. Este miércoles, la pareja publicaba una fotografía en las stories de su Instagram dando un paseo por el centro de Madrid. Una jornada que parece ser de sus primeras citas y que acabó con un detalle que marca un antes y un después en su relación. Tal y como contó Adara a sus más de 800.000 seguidores de la plataforma citada, Bosco y ella se habían hecho dos pulseras personalizadas y soldadas con el número favorito de ambos: «Él lleva el mío y yo el de él», escribía la influencer bajo una fotografía de su muñeca luciendo la joya.

Pulsera de Adara/ Instagram

Bosco compartió el detalle en una ronda de preguntas y respuestas de su cuenta y, de acuerdo con lo que se ve, él llevaría el número seis y Adara el tres. El ganador de la última edición de Supervivientes compartió este regalo junto a unos emojis de caritas enamoradas. Sin duda, un gesto que sella el buen camino que está siguiendo su aparente historia de amor, al menos por ahora.

Las redes sociales están siendo el mejor aliado de los dos para gritar «indirectamente» a los cuatro vientos su romance, pero, como suele pasar, sus seguidores solo conocen una parte de lo que quieren publicar, por lo que no se conocían más detalles acerca de esta primera cita de Bosco y Adara hasta que el sobrino de Pocholo visitó el plató de Así es la vida: «La he invitado a una cena y hubo postre, muy dulce. Lleno de chocolate y en la mesa», contaba entre risas. Siguiendo con su tono irónico, supo contestar de una manera muy inteligente la pregunta que le lanzó Sandra Barneda sobre si estaba enamorado: «Estoy enamorado de la vida y de todo lo que está pasando, estoy muy ilusionado. Me caracterizo porque las pequeñas cosas me hacen ilusión. Me gusta ilusionar e ilusionarme», decía.

Bosco Martinez Bordiú en ‘Así es la vida’/ Mediaset

Bosco añadía que, aunque su historia con Adara haya surgido de una manera «espontánea» a él ya le gustaba su compañera desde el primer día de concurso: «Allí nos conocíamos aún más y sobre todo al final, que es cuando ocurrió todo», reconocía. Por su parte, Adara todavía no ha dado declaraciones tan contundentes, más allá del contenido en conjunto con el que parece ser su nueva ilusión amorosa.