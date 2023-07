Hace menos de una semana que los cuatro finalistas de Supervivientes 2023 aterrizaban en las instalaciones de Mediaset para disputar la gran final de la edición. Tras varias pruebas, Bosco conseguía alzarse con el gran premio, dejando en segunda posición a Adara Molinero quien, aunque no ha logrado terminar su aventura como triunfadora, lo cierto es que se ha posicionado como una de las grandes protagonistas de la temporada. Es por eso que nada más volver a retomar su vida como influencer, la joven ha decidido publicar una ronda de preguntas y respuestas en su Instagram para despejar todo tipo de dudas acerca de uno de los formatos más extremos de la televisión.

Más allá de las tramas que se forman durante los meses de convivencia, los seguidores del programa siempre han expresado algunas dudas sobre cómo tienen acceso los supervivientes a ciertos utensilios que son necesarios durante su estancia en Honduras, los cuales nunca son grabados. Pues bien, Adara ha confesado que por ejemplo, no disponen de un peine para poder desenredarse el pelo, de hecho, ella misma lo hacía con los dedos o directamente ni eso, justificando que por ese motivo casi siempre llevaba la melena recogida en un moño. En cuanto a la depilación, la ganadora de Gran Hermano VIP ha desvelado que sí que tienen una cuchilla durante los meses de convivencia.

Por otro lado, el tema de la menstruación ha sido una de las cosas que más ha sufrido su cuerpo durante su paso por el concurso. «Mi cuerpo se volvió loco. El primer mes me vino dos veces y después se me cortó. Desde entonces no la he vuelto a tener», decía, explicando que todas las mujeres que participan tienen acceso a todo tipo de higiene menstrual. Otra de las dudas eternas que siempre han acompañado al programa ha sido si verdaderamente los concursantes fumadores se les permite seguir con su rutina allí (como por ejemplo sí se hace en la casa de Guadalix). Pues bien, respondiendo contundentemente, Adara ha revelado que ninguno puede fumar en la isla.

Siguiendo las mismas confesiones, todos los participantes lavan la ropa en el mar. Así mismo, los baños son letrinas compartidas tanto por chicos como por chicas. A la hora de pescar, la organización del programa les avisa sobre los peces que pueden ingerir y los que son realmente venenosos. Sin duda, unas condiciones que en varias ocasiones han propiciado que muchos concursantes decidan abandonar la aventura. En el caso de Adara, reconoce que se le he pasado por la cabeza, pero en el fondo sabía que no debía hacerlo: «Tengo dentro de mis valores que lo que se empieza hay que acabarlo y nunca rendirse».

Pese a que define su experiencia como «única», ha manifestado que tiene algunas secuelas que todavía no ha logrado superar. «Sigo comiendo como un animal y tengo miedo continuamente a quedarme sin comida o que me la quiten», apunta. Considera que el hambre ha sido la peor parte del concurso y que por mucho que quiera explicarlo, «hasta que no lo vives, no sabes lo que es».