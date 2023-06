Jorge Javier Vázquez no atraviesa por su mejor momento. El conocido presentador lleva alejado del foco mediático con motivo de una baja médica varias semanas, lo que le ha hecho no estar presente en momento históricos de la pequeña pantalla, como el fin de Sálvame, el programa que ha presentado durante 14 años y que se despidió de los telespectadores el pasado viernes 23 de junio. «A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme», escribía en sus redes sociales.

Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 3, 2023

Aunque sus seguidores aguardaban la esperanza de que estuviera presente en la gala final de Supervivientes, otros de los formatos vinculado directamente con su imagen, finalmente tampoco ha sido así. El espacio televisivo más extremo de la cadena de Fuencarral daba por concluido la pasada noche y aunque sus primeras galas fueron presentadas por Jorge Javier, ha sido Carlos Sobera el encargado de sustituirle en el desenlace de la temporada. Pese a su ausencia, antes de dar comienzo a la última gala, Carlos Sobera no dudó en dedicarle unas emotivas palabras: «Tendría que haber estado todos los jueves y hoy también aquí, Jorge Javier. Aunque no estés aquí, Jorge, estás. Porque esta final, compañero, también es tuya», señalaba, añadiendo que de parte de todo el equipo del programa querían mandarle un beso muy fuerte para mostrarle todo su apoyo en riguroso directo. Las palabras de Carlos Sobera ocasionaba un cálido aplauso que ponía en pie a todo el plató, aclamando el nombre de «Jorge Javier» al unísono.

Por el momento, se desconoce si Jorge Javier habría querido disfrutar desde la más absoluta intimidad de como Bosco se alzaba con el cheque final de ganador, pero, si sigue la misma estela que según Lecturas realizó durante el último programa emitido de Sálvame, es probable que, por su salud mental, haya preferido no visualizarlo, aunque se desconoce por completo la determinación que habrá llevado a cabo durante la pasada noche del jueves.

Jorge Javier Vázquez en Madrid. / Gtres

Era el pasado 17 de mayo cuando, tras la polémica generada por la decisión de Mediaset de suspender su programa estrella de las tardes, Sálvame, la cadena emitía un comunicado donde se informaba de la baja médica del periodista: «Os informamos que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación». Desde entonces, tan solo las palabras mencionadas líneas más arriba han sido las únicas declaraciones del presentador al respecto. No obstante, hace tan solo unos días, la revista Lecturas publicaba unas imágenes de Jorge Javier que hacían saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. El catalán se dejaba ver a las puertas de un centro de salud donde muy probablemente acudía a una cita médica tres días después de la última emisión del formato que relanzó su carrera profesional al estrellato.