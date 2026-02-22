Así es Chamberí, el barrio donde Amparo Baró disfrutó durante sus últimos años de vida

El 29 de enero de 2015, las calles de España se tiñeron de luto tras conocerse la triste pérdida de Amparo Baró, una de las actrices más emblemáticas de nuestro país. Conocida por protagonizar exitosas series como El Internado o Siete vidas, la intérprete nació en 1937 en Barcelona, aunque su larga trayectoria en el mundo de la actuación la obligó a mudarse a Madrid, donde estuvo durante más de 50 años y, finalmente, pasó los últimos días de su vida, la cual terminó tras una larga lucha contra un cáncer.

Según lo publicado, Amparo Baró fijó su residencia en el portal número 74 de la calle García de Paredes, ubicada en el barrio madrileño de Chamberí. Su presencia durante medio siglo en esta zona de la capital no pasó desapercibida y es por ello por lo que cinco años después de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Madrid quiso colocar una placa en su honor, justo en la dirección indicada líneas más arriba. «Aquí vivió la actriz Amparo Baró, que hizo reír y llorar a varias generaciones con su arte en los escenarios», reza el escrito que se puede leer en ella. Pero, ¿cómo es el barrio en el que la emblemática actriz vivió durante tantos años?

Amparo Baró. (Foto: Gtres)

Así es Chamberí

Chamberí es uno de los distritos más grandes Madrid. Y es que está dividido, nada más y nada menos, que en seis barrios en total; Almagro, Trafalgar, Gaztambide, Arapiles, Vallehermoso y Ríos Rosas. Cuenta con una identidad propia gracias a la arquitectura señorial de sus edificios, en los cuales, durante los siglos XIX y XX vivió buena parte de la aristocracia. También son destacables sus amplias calles y sus portales, que aportan ese aire distinguido que lo diferencia del resto de zonas de la ciudad.

Pero no solo eso, y es que también es conocido por ser uno de los barrios donde se encuentran grandes planes culturales y museos, como por ejemplo el Museo Sorolla— antigua casa del pintor Joaquín Sorolla—, el Museo Geominero o el Andén Cero-estación de Chamberí, una antigua estación de metro que se ha rehabilitado para abrirla de cara al público.

Visitar la estación de Chamberí es como volver

al pasado . Hay visitas guiadas . pic.twitter.com/o3C6w299Pu — abel parra (@abelinaresparra) February 9, 2026

Por otro lado, Chamberí también es conocido por tener todo tipo de variedad gastronómica. Ponzano se ha consolidado como la calle con más establecimientos de la zona, aunque también hay otros restaurantes que se han convertido en los favoritos de los vecinos, entre los que se encuentran— tal y como ha señalado la web de Madrid Secreto— La Mina, Mo de Movimiento, Santa Canela o el emblemático Mercado de Vallehermoso.