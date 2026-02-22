De Kate Hudson a Emma Stone: lo mejor de la alfombra roja de los BAFTA

Velada de glamour en la ciudad del Támesis. Londres ha acogido un año más la ceremonia de entrega de los premios BAFTA, que este año celebran su 79 edición. Un acto al que han asistido los príncipes de Gales, que han mostrado su mejor sonrisa en uno de los momentos más delicados para la institución.

Aunque han sido Kate Middleton y el príncipe Guillermo los que han acaparado toda la atención a su llegada al Royal Festival Hall de Londres, antes de ellos han desfilado por la alfombra roja numerosas estrellas y rostros destacados del panorama internacional. Incluido el cineasta español Oliver Laxe, cuyo filme Sirat, era uno de los nominados. También hemos visto a Leonardo DiCaprio, protagonista de Una batalla tras otra -una de las películas más nominadas en esta edición-, así como a los principales actores de Hamnet, otra de las grandes destacadas. Vamos a repasar algunos de los mejores estilismos de esta velada.

Emma Stone

Emma Stone en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

La actriz ha sido una de las más elegantes de esta edición, con un precioso diseño de color negro con cuello halter y escote lágrima. Un estilismo pulido y sencillo que ha completado con joyas discretas y un recogido.

Kate Hudson

Kate Hudson en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

La intérprete ha derrochado elegancia con un espectacular diseño de Prada en color rojo, con escote palabra de honor y falda de vuelo. Un vestido al más puro estilo de los años dorados de Hollywood que ha combinado con joyas de diamantes.

Alicia Vikander

Alicia Vikander en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

La actriz nórdica ha sorprendido con un modelo de estilo joya cubierto de pailletes. Un vestido con aberturas y cintura marcada que resaltaba su espectacular figura.

Gilian Anderson

Gilian Anderson en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Muy elegante la intérprete que dio vida a Margaret Thatcher en The Crown con un modelo en estampado abstracto en tono berenjena. Un diseño con escote halter y falda voluminosa.

Glenn Close

Glenn Close en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Peculiar el estilismo que ha escogido la veterana actriz Glenn Close, en negro y con detalles florales en blanco. Un conjunto de dos piezas con chaqueta entallada y falda midi, que ha combinado con zapatos con detalle joya en la zona delantera.

Monica Bellucci

Monica Bellucci en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Impresionante Monica Bellucci gracias a su vestido de corte sirena, manga larga y escote corazón. Una elección muy acertada que resaltaba su impresionante figura y con la que ha demostrado que los vestidos clásicos no pasan de moda. Ha sido, sin duda, una de las más elegantes de la velada.

Kerry Washington

Kerry Washington en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

También de oscuro ha ido Kerry Washington, aunque en su caso, de azul profundo. La intérprete ha elegido un diseño con cuerpo estructurado con flores 3D y falda de gasa. El cuerpo tiene algunas aberturas en zonas estratégicas que le aportan movimiento y un toque original.

Rose Byrne

Rose Byrne en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Muy elegante Rose Byrne con un vestido con falda plisada en uno de los colores de la temporada, el amarillo mantequilla. Un tono ideal para adelantar el comienzo de la primavera y con el que estaba muy favorecida. El vestido en cuestión tiene falda plisada y un cuerpo de tirantes con discreta pedrería.

Kate Middleton

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Aunque no era una invitada más, la princesa de Gales se ha llevado todas las miradas. Kate Middleton ha rescatado de su armario un diseño vaporoso en varios tonos de rosa de Gucci, perfectamente combinado con la americana de terciopelo que ha llevado el príncipe de Gales.