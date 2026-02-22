Vuelven los rizos de los 80: muy marcados y con estilo de las noches discotequeras

Esta temporada marca con fuerza la vuelta de los rizos como una de las grandes tendencias en cabello para 2026. Actrices y modelos, como Zendaya, Salma Hayek y Tracee Ellis Ross, han elegido lucir melenas rizadas en alfombras rojas, campañas y editoriales, consolidando un look que combina elegancia, frescura y comodidad. Así vuelven los rizos de los 80, sobre todo para quien ya lo tiene aquí y lejos de los alisados extremos.

De esta forma el rizo natural se impone como símbolo de autenticidad y movimiento. Este estilo no solo aporta volumen y personalidad, sino que también ofrece versatilidad para adaptarse a diferentes largos y cortes, convirtiéndose en la opción favorita de quienes buscan un cambio sofisticado y moderno. Los rizos de los 80 vuelven con fuerza este 2026, con una propuesta que celebra la textura natural del cabello y su carácter único. Según Anna Berru Beauty Studio, «El 2026 es el año del rizo con identidad, estructura y salud real».

2026: vuelven los rizos de los 80

El cabello rizado se distingue por su forma en espiral u ondulada, mayor volumen y tendencia al frizz si no recibe la hidratación adecuada. Para lograr un rizado definido, es clave mojarlo completamente, desenredar con peine de dientes anchos y aplicar gel o crema activadora de rizos mediante la técnica de “scrunch”, presionando de puntas hacia arriba.

Entre los cortes protagonistas destacan los estilos naturales en capas largas, el curly bob a la altura de la mandíbula y los flequillos rizados que aportan frescura y movimiento.

¿Por qué vuelven los rizos en 2026?

Esto no es simplemente una moda pasajera. Es parte de un movimiento cultural más amplio que abraza la belleza natural, la diversidad y la individualidad. Después de años de dominancia de estilos lisos o extremadamente controlados, hoy las texturas rizadas, onduladas y con volumen se posicionan como símbolos de autenticidad y confianza.

Las pasarelas internacionales, campañas de moda y red carpets recientes han mostrado una fuerte presencia de looks rizados. Además de las mencionadas estrellas como Zendaya o Salma Hayek, otras celebrities que inspiran con su cabello rizado incluyen a Beyoncé, Alicia Keys y Sarah Hyland, quienes han lucido sus rizos naturales en distintas ocasiones, reforzando la idea de que este estilo es elegante, versátil y atemporal.

Las características del cabello rizado

Textura única y volumen natural: los rizos tienen una forma en espiral que crea cuerpo sin necesidad de peinados elaborados.

Necesidad de hidratación constante: los aceites naturales del cuero cabelludo tardan más en recorrer los rizos completos.

Propensión al frizz: especialmente en climas húmedos si no hay productos y técnicas adecuadas.

Mayor porosidad: tiende a perder humedad con mayor rapidez si no se hidrata adecuadamente.

Versatilidad en estilos: desde ondas suaves hasta rizos apretados, cada tipo ofrece una estética distinta.

Estas cualidades hacen que el cabello rizado demande una rutina de cuidado personalizada, pero también que destaque visualmente con más facilidad que estilos lisos o sin textura.

¿Cómo lograr los rizos de los 80?

Si deseas potenciar tus rizos en 2026 y seguir esta tendencia, aquí tienes pasos prácticos que pueden ayudarte a lograr una textura rizada natural y definida:

Mojar bien el cabello

La hidratación inicial es clave: comienza con el cabello completamente mojado para facilitar la formación de rizos.

Aplicar crema o activador de rizos

Este tipo de productos hidratan y ayudan a formar definición sin rigidez.

Desenredar con cuidado

Usa un peine de dientes anchos o los dedos para evitar romper la fibra capila

Colocar gel fijador

El gel ayuda a sellar la forma del rizo y a mantenerlo por más tiempo. La influencer Alicia Holgado recomienda aplicar «sobre todo en la zona de la raíz para evitar frizz.

Técnica de “Scrunch”

Consiste en presionar el cabello desde las puntas hacia arriba para estimular la formación natural del rizo.

Secar con un difusor

Utiliza aire tibio o frío a baja potencia para prevenir el frizz y conservar la forma.

Los cortes para usar en los rizos de los 80

En esta temporada, ciertos cortes potencian especialmente la belleza del cabello rizado. Las principales opciones incluyen:

Cortes naturales en capas

Las capas distribuyen el volumen de forma equilibrada, evitando el efecto triangular y dando movimiento sin perder longitud.

Curly Bob

El bob rizado, con largo a la altura de la mandíbula, está triunfando en 2026 por su combinación de elegancia y facilidad de mantenimiento. Además es un corte «ligero, aireado y con menos bloque», según Anna Berru Beauty Studio.

Flequillos rizados