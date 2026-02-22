La increíble colección de Zara Home que convierte tu casa en el gimnasio más exclusivo y sofisticado

¿Te imaginas tener un gimnasio en casa que parezca más una suite de hotel boutique que una sala de pesas? ¿O eres de las que disfrutan del fitness tanto como del diseño bonito? Entonces prepárate, porque Zara Home ha lanzado una colección deportiva que mezcla entrenamiento y estética premium con un resultado inesperado: un gym doméstico digno de revista. Eso sí, conviene avisarlo desde el principio, no es precisamente low cost. Pero verla ya es un placer visual.

La línea apuesta por materiales nobles, acabados elegantes y piezas que parecen más objetos decorativos que accesorios deportivos. El mejor ejemplo son sus mancuernas de madera de roble y acero, disponibles en diez pesos distintos, desde 1,5 kg por 27,99 euros hasta 16 kg por 69,99. Sirven para entrenar fuerza y tonificar, pero también llegan con bolsa de algodón ajustable para guardarlas con estilo. El precio se entiende mejor al saber que el roble es una de las maderas más resistentes y duraderas, muy utilizada en mobiliario de alta calidad por su densidad y su larga vida útil. En otras palabras, no se paga solo el diseño, también el material.

Mueble y mancuernas de madera de roble. (Foto: Zara Home)

Para quienes sueñan con el conjunto completo, la colección incluye un mueble organizador para mancuernas que parece sacado de una revista de interiorismo. Está fabricado también en roble, con baldas asimétricas y superficies de piel, y ronda los 1.000 euros. Más que un mueble deportivo, funciona casi como una pieza de decoración que ordena el espacio y eleva la estética del rincón fitness.

El apartado textil mantiene el mismo nivel. Las toallas deportivas de algodón, un tejido ideal para entrenar porque absorbe bien el sudor y resulta transpirable, están disponibles en dos tamaños desde 9,99 euros. Para yoga o estiramientos hay una esterilla antideslizante con correa de cuero y funda de algodón por 59,99, pensada para transportarla con la misma elegancia con la que se lleva un bolso.

Toalla de algodón. (Foto: Zara Home)

La colección también incluye accesorios más técnicos, como un soporte de madera por 249 euros, una barra de pesas por 149 y un set completo por 229. Son piezas pensadas para quien quiere montar su propio espacio de entrenamiento en casa sin renunciar a la estética.

Soporte de madera. (Foto: Zara Home)

Incluso los básicos pequeños siguen esa filosofía, con calcetines de algodón por 9,99, sudaderas minimalistas en tonos neutros por 29,99 y una botella de acero inoxidable lacada por 17,99 que parece más un objeto de diseño que un accesorio deportivo.

Sudadera de algodón. (Foto: Zara Home)

Uno de los detalles más curiosos es un set de tres libretas de entrenamiento por 19,99 euros. Cada una tiene una función distinta: planificar rutinas de fuerza, registrar comidas diarias o organizar el ejercicio semanal. Es el complemento perfecto para quienes disfrutan controlando cada aspecto de su bienestar.

Botella térmica. (Foto: Zara Home)

En conjunto, la propuesta deja claro que el fitness también puede ser aspiracional. Zara Home no solo presenta accesorios deportivos, propone una forma de entender el entrenamiento en la que el entorno importa tanto como la rutina. Porque si algo demuestra esta colección es que el lujo ya no está solo en cómo vistes, también puede estar en cómo te cuidas.