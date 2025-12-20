Qué es el Iyengar yoga, el tipo de yoga que puso de moda la Reina Letizia

La Reina Letizia siempre ha estado muy enfocada en cuidar tanto su físico, como su alimentación y también su propia salud mental. Así, la monarca realiza diversos entrenamientos, entre los que destaca el Iyengar yoga, un tipo de yoga terapéutico al que lleva enganchada desde hace años y que pretende fortalecer cuerpo y mente. Gracias a los ejercicios, se trabaja el control del cuerpo, la flexibilidad y también se consigue tonificar la musculatura. Además, proporciona una gran serenidad y se adapta a las necesidades de cada persona.

Un trabajo lento pero intenso, que requiere paciencia y mucha conciencia corporal. Y es que con la realización de cada postura, también hay que enfocarse al máximo en la respiración consciente. De hecho, el Iyengar resulta ideal para coger una buena base técnica para otras modalidades de yoga más dinámicas como Hatha o Vinyasa. En el caso de la Reina, también le aportaría grandes beneficios para la lesión crónica que padece en el pie, además de que también ayuda a corregir la postura, ganar fuerza y flexibilidad.

¿En qué consiste el Iyengar yoga?

Creado por el conocido maestro B.K.S. Iyenga, este tipo de yoga consiste en ocho pasos: yama (principios éticos), nyama (disciplina personal), asana (posturas), pranayama (control de la respiración), pratyahara (interiorización de los sentidos), dharana (concentración), dhyana (meditación) y samadhi (unión con lo absoluto). Así, encontramos tres principios fundamentales predominantes en cada postura; como la precisión, la intensidad o el dinamismo, en la búsqueda de una conexión profunda entre la mente y todas las partes del cuerpo.

Doña Letizia lleva años interiorizando estas bases, junto a sus rutinas habituales de ejercicio. De igual modo, a la monarca también le gusta correr, bailar y la bicicleta estática. Aunque, sin duda, una de las grandes características que diferencian al Iyengar yoga de otros estilos es el uso de elementos como sillas, bloques de madera, cuerdas, cinturones o mantas.

Los expertos indican que los beneficios comienzan a notarse casi desde la primera sesión, ya que se experimenta una gran vitalidad, además de mejorar la postura y sentir ciertas partes del cuerpo que antes no se notaban. En cuando al estado mental, también aporta un mayor equilibrio, claridad emocional, pero también se trabaja la atención. Aunque, sin duda, una de sus mayores ventajas es que todo el mundo puede practicarlo.

Conociendo estos detalles, no sorprende que la Reina Letizia sea una gran amante de este tipo de yoga desde hace años, puesto que impacta positivamente en casi todas las facetas de la vida. En la hora y media que suele durar una clase, la atención del profesor se personaliza al gusto de cada alumno.

Y es que cabe destacar que se trata de un tipo de yoga artesanal y real, que busca en todo momento la fe y confianza en uno mismo. Justo por eso, es apto para cualquier edad o tipo de público, alejándose del yoga tradicional y esas posturas que en ocasiones pueden resultar tan complicadas.