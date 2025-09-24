Yoga, surf, conciertos y un concurso de cocina: la agenda privada de Sofía antes de empezar el curso

Las primeras semanas de la infanta Sofía en Lisboa le han servido a la hija menor de los Reyes para adaptarse a la nueva vida en la capital lusa y para conocer mejor la ciudad antes de comenzar las clases. La hermana de la princesa Leonor llegó a Portugal a principios del mes de septiembre, pero no ha sido hasta esta semana cuando ha dado comienzo oficialmente el curso.

De esta manera, Sofía ha tenido dos semanas para hacer planes con sus nuevos compañeros y disfrutar de Lisboa tranquilamente antes de estar concentrada del todo en su formación universitaria.

La infanta Sofía en Lisboa. (Foto: Casa Real)

La Casa de S.M. el Rey aprovechó el cumpleaños de la Reina Letizia para compartir una serie de fotografías nuevas de la infanta ya en Lisboa. Imágenes que se hicieron públicas después de que la propia universidad colgara en sus redes sociales varios vídeos en los que se veía a la hermana de la princesa participando en una serie de actividades con motivo del inicio de la semana de introducción. Ahora, por fin, sabemos qué fue lo que se hizo exactamente en esos días.

Los planes privados de Sofía

Ha sido el propio Forward College el que ha publicado nuevos detalles e imágenes de las actividades que se organizaron para los nuevos estudiantes en la semana de introducción. Por ejemplo, talleres sobre la comprensión de los tipos de personalidad a través del indicador de tipo Myers-Briggs (MBTI), sesiones sobre métodos de estudio efectivos, priorización y uso de herramientas digitales, debates sobre la igualdad y las diferencias culturales, un concierto en una azotea, sesiones de surf y yoga en la playa, un recorrido a pie por Lisboa para conocer las mejores zonas de la ciudad y hasta un concurso de cocina.

No sabemos con exactitud si la infanta Sofía ha participado en todos estos planes y actividades o si ha preferido hacer alguna cosa por separado, pero lo cierto es que en los primeros vídeos que publicó el centro se la vio muy atenta e implicada.

Para ella, esta nueva etapa en Lisboa supone toda una aventura, aunque ya está acostumbrada a estar lejos de casa. Hay que recordar que los últimos dos años los ha pasado estudiando el Bachillerato Internacional en Gales pero claro, ahora ya es mayor de edad y ve las cosas desde una perspectiva diferente.

Una sonada ausencia

Debido precisamente a su formación universitaria, la presencia de la infanta Sofía no está anunciada de cara a la visita que la princesa Leonor y los Reyes van a hacer en unos días a Navarra. La heredera está en estos momentos en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, pero la Casa del Rey ya ha confirmado que viajará el viernes a la Comunidad Foral, donde utilizará por primera vez el título de princesa de Viana.

Sofía va a pasar este primer año de universidad en Lisboa y después se marchará a París y a Berlín, donde pondrá punto final a sus estudios antes de embarcarse en un posgrado y decidir sobre su futuro profesional.