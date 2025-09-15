Letizia cede el protagonismo a la infanta Sofía en su cumpleaños: así ha sido su arranque de curso en Lisboa

La Reina Letizia cumple este 15 de septiembre 53 años, una fecha muy señalada en la que ha preferido ceder todo el protagonismo a su hija menor. Y es que Casa Real ha aprovechado para distribuir las primeras imágenes de la infanta Sofía en Lisboa, donde estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres. Un gran paso para ella, que los reyes han querido celebrar con unas imágenes en las que vemos a la joven posando muy sonriente en el campus y volcada por completo con su formación.

Primeras imágenes de la infanta Sofía en Lisboa. (Foto: Casa Real)

Del mismo modo, y según informaban, Letizia y Felipe serán los que costeen los estudios de su hija, con una matricula valorada en 18.500 euros anuales. En total, Casa Real ha compartido unas 7 imágenes correspondientes a diversos días y en las que podemos ver a la infanta Sofía atendiendo una de sus clases del Forward College o paseando por sus calles con un grupo de estudiantes por el hotel My Story Hotel Tejo.

También destaca el hecho de que en muchas de ella, Sofía aparece vestida de sport, con vaqueros y la melena suelta. Y es que la hermana de la princesa Leonor también ha tenido tiempo para conocer más de cerca Lisboa; posado en el Monstario de los Jerónimos, uno de los grandes atractivos de la ciudad, o en la fuente Hieronymites en Belem.

La elección de Portugal como destino para su etapa universitaria tampoco sorprende, y es que el país vecino siempre ha sido muy especial para la familia real española. Comenzando con don Juan de Borbón, bisabuelo de la infanta Sofía y la princesa Leonor, quien convirtió la ciudad de Estoril en su hogar durante casi cuatro décadas. Del mismo modo, el propio Felipe VI ha expresado el inmenso afecto que siente por este país, que fue también el lugar donde Leonor realizó a su primer viaje de Estado en solitario.

Era el pasado 8 de septiembre, cuando la hija menor de los reyes participaba en las actividades de adaptación del centro, además de poder conocer un poco más de cerca las instalaciones y a sus compañeros. Del mismo modo, también pudo visitar Lisboa y recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad, tal y como mencionábamos anteriormente. Y es que los alumnos veteranos, según destaca la revista ¡Hola!, habrían aconsejado a Sofía y a los recién llegados que aprovechen a “hacer todas las cosas divertidas en el primer trimestre».

Sin duda, una gran experiencia tanto para la infanta, como para los reyes, quienes lo viven con inmensa emoción. Y es que en Forward College, universidad reconocida por su prestigio y la exigencia que emplea con sus alumnos, podemos encontrar grupos de hasta 40 nacionalidades. Además, las materias se imparten en inglés, con títulos que están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior y otorgados por la Universidad de Londres.