El compromiso del Rey Felipe el día del cumpleaños de la Reina Letizia

La Reina Letizia cumple 53 años con su agenda despejada, pero con un importante viaje en el horizonte. Este 15 de septiembre, la esposa de Felipe VI sopla las velas y vuelve a hacerlo sin la compañía de sus hijas. La princesa Leonor se encuentra centrada en su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier, mientras que la infanta Sofía está ya en Lisboa, en la cuenta atrás para empezar las clases en la sede portuguesa del Forward College.

Aunque doña Letizia no tiene actos programados en su agenda oficial, está previsto que los Reyes comiencen un viaje de Estado este martes. Un viaje que se va a prolongar hasta el viernes y que les va a llevar a Egipto. Será, además, el primer viaje de estas características para Marta Carazo, su nueva mano derecha. La comunicadora se incorporó al equipo del Palacio de la Zarzuela el pasado 1 de septiembre, pero no la vimos en público hasta la pasada semana, en varios actos de la Reina Letizia.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por los incendios en Zamora. (Gtres)

La agenda del Rey

Pese a que doña Letizia no tiene nada programado para esta jornada -puede dedicarla a los preparativos del viaje y a otras cuestiones- el que sí tiene al menos un compromiso es el Rey Felipe. Según aparece reflejado en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, don Felipe va a recibir en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que han participado en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto, para trasladarles su agradecimiento.

El monarca ha estado muy pendiente de la evolución de las tareas de extinción de los fuegos que han arrasado diferentes zonas de nuestro país a lo largo del verano. De hecho, los Reyes interrumpieron sus vacaciones privadas para visitar las áreas afectadas y apoyar a las víctimas.

Durante las tareas de extinción apoyaron a España, según el mecanismo Europeo de Solidaridad, varios países. Entre ellos, Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Alemania, Finlandia, Grecia, Rumanía, Estonia, Andorra y la Comisión Europea. Además, la representación de Portugal, que también aporto medios aéreos fue recibida por los Reyes durante su visita a las zonas afectadas en Galicia.

Felipe VI con los trabajadores del restaurante del Hotel Ciudad de Úbeda, (Foto: Redes sociales)

En principio, esta audiencia es el único compromiso oficial de la jornada para el Rey Felipe, que también tiene que ultimar los preparativos de cara al viaje de Estado a Egipto, así como celebrar en privado el cumpleaños de su esposa. Hay que recordar que este mismo fin de semana el monarca se marchó a Úbeda sin doña Letizia para participar en un encuentro informal con antiguos compañeros de promoción militar. Curiosamente, la visita coincidió con la celebración de una boda de alta sociedad en el mismo hotel en el que se llevó a cabo el encuentro, lo que generó un gran revuelo.

Doña Sofía, intensa actividad en España

Aunque los Reyes don Felipe y doña Letizia se marchan a Egipto, doña Sofía tiene varias citas oficiales. Este mismo lunes va a participar en un congreso sobre enfermedades neurodegenerativas y en un concierto posterior. Además, de cara al fin de semana, la madre de Felipe VI viajará a Estados Unidos para una serie de actos relacionados con el Queen Sofia Spanish Institute.