La escapada del rey Felipe VI, sin doña Letizia, en la víspera de su 53º cumpleaños

El Rey Felipe VI ha efectuado un plan privado este mismo sábado. El monarca se ha trasladado hasta Úbeda, en Jaén, para disfrutar de una jornada rodeado de sus compañeros de promoción militar. Un encuentro al que ha acudido en solitario, sin la compañía de su esposa, la Reina Letizia, que está a punto de celebrar su 53.º cumpleaños el próximo lunes, 15 de septiembre.

Las casualidades han hecho que su viaje coincidiera con la celebración de la boda de Cristina Ponce, hija de la marquesa de la Rambla, y Pablo Ureta. Pero tal y como ha trascendido, don Felipe no se encontraba entre los invitados. Lo cierto es que los asistentes han sido testigos en las inmediaciones del Hotel Ciudad de Úbeda de la presencia del monarca, que ha mostrado su cara más amable y cercana saludando, haciéndose fotos con todos los que se lo han solicitado y charlando distendidamente antes de acceder a su cita.

De la misma manera, también ha posado con los trabajadores del restaurante en el que ha disfrutado de una comida relajada y su llegada ha causado gran revuelo entre los vecinos, orgullosos de que su pueblo haya sido elegido por el Rey para llevar a cabo una quedada de amigos.

Para el plan, Felipe VI se ha decantado por un look cómodo e informal, siguiendo la línea de lo que acostumbra fuera de la agenda oficial e institucional. Ha apostado por un pantalón oscuro, una camisa de rayas blancas y azules a la que le ha arremangado las mangas y ha completado el estilismo con unos zapatos marrones, un cinturón del mismo tono y unas gafas de sol.

Así es el restaurante del Hotel Ciudad de Úbeda

El Rey Felipe VI y sus compañeros de promoción militar han seleccionado el restaurante del Hotel Ciudad de Úbeda para celebrar su reunión. Este espacio gastronómico, ubicado en el interior de la hospedería, ofrece a los comensales una amplia variedad de opciones para degustar la cocina local. Entre ellas destaca el menú del día, pensado para satisfacer todos los paladares con una oferta rica y variada a un precio asequible. Otra de sus especialidades son los desayunos, especialmente creados para los huéspedes, pero que se hacen extensivos a las personas que tan solo quieran consumir este servicio. Se trata de una modalidad buffet en la que cada uno puede coger lo que desee dentro de la gran cantidad de posibilidades que se ofrecen.

Si lo que quieres es festejar un acontecimiento especial como un enlace, una comunión o un bautizo, cuentan con espacios elegantes que podrán acoger a todos tus convidados, a los que agasajar con menús a medida elaborados por grandes cocineros.