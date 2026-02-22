Kate Middleton deslumbra en Londres en medio del huracán que azota a la monarquía británica

Es uno de los mejores activos de La Firma y en el Palacio de Buckingham lo saben. Aunque de momento son los reyes Carlos y Camila los que ocupan la primera línea, justo detrás de ellos los príncipes de Gales son los que acaparan la atención y el interés de una gran parte de los británicos. Kate Middleton y Guillermo representan una generación más cercana con la que la población conecta de una manera más directa que con el actual monarca. No hay planes de relevo en la institución, pero en un momento tan delicado como el actual sí que es necesario potenciar a quienes representan el futuro.

Los príncipes de Gales han reaparecido unidos y sonrientes en una de las citas más importantes de su agenda. Un año más, Kate Middleton y el heredero no han querido faltar a su compromiso con el mundo del cine. No en vano, el príncipe de Gales es el presidente honorífico de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA), con cuyo trabajo está muy comprometido.

Kate Middleton en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

La pareja ha llegado al Royal Festival Hall de Londres poco antes de las 16:30 hora local e inmediatamente todas las miradas se han dirigido hacia ellos. Ha sido su primer acto conjunto después del arresto del ex duque de York hace unos días. Andrés fue arrestado el pasado jueves en la casa que ocupa en los terrenos de Sandringham, bajo sospecha de haber proporcionado información reservada a Jeffrey Epstein durante su etapa como delegado comercial del Reino Unido. Las investigaciones siguen en marcha y el rey Carlos III ha asegurado que la ley debe seguir su curso. El monarca está dispuesto a colaborar con las autoridades en todo lo posible y ya se ha abierto un intenso debate sobre la posibilidad de que Andrés salga de la línea de sucesión.

Un vaporoso diseño de Gucci

Mientras que el heredero ha optado por una original americana de terciopelo color granate, la princesa ha rescatado de su armario un precioso vestido de Gucci que estrenó en 2019 y al que ha querido dar una nueva vida. No es la primera vez que Kate Middleton lleva en este acto vestidos que ya ha lucido con anterioridad o a los que incluso hace modificaciones. Esta vez no le ha hecho cambios, sino que lo ha lucido de la misma manera que cuando lo estrenó.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

El modelo en cuestión tiene escote bardot y falda de gasa con vuelo. Está confeccionado en un tejido de varios colores en la gama cromática del rosa y lleva un cinturón de terciopelo a modo de fajín en color carmesí. Un detalle que demuestra que los príncipes de Gales estudian al milímetro los estilismos de sus apariciones conjuntas, perfectamente coordinados.

Diamantes y una melena espectacular

En cuanto a las joyas, la princesa ha elegido unos preciosos pendientes de estilo chandelier, una pulsera de diamantes y su inseparable sortija de compromiso. Kate Middleton ha llevado el cabello suelto y ondulado, al más puro estilo de los peinados con ondas al agua característicos de Hollywood en los años 40.