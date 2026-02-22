La periodista compartía el después de su tratamiento posando con el equipo médico especializado. Se trata de Halo Longevity, un centro especializado en este tipo de tratamientos con un equipo de profesionales que, como versa en su página web, trabaja de forma coordinada, combinando conocimientos y experiencias para diseñar programas médicos personalizados que abordan el bienestar desde una visión global. Profesionales que se diferencian por lograr un enfoque único de ciencia y excelencia médica al detalle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Halo Longevity (@halolongevity)

Susanna Griso está viviendo los meses previos a su boda de verano disfrutando de su tiempo con su prometido y sus amigos y cuidándose al máximo por dentro y por fuera. La presentadora , que está compartiendo como nunca sus planes personales con sus admiradores en las redes sociales, ha mostrado un último secreto beauty que ha disfrutado gracias a un exclusivo regalo que ha recibido este mismo fin de semana. Se trata de un plan de longevidad en una clínica mustidisciplinar, ubicada en la capital, especializada en medicina regenerativa, estética avanzada, fisioterapia, osteopatía y bienestar.

Un regalo desde los 100 a los 1.500 euros

El presente del que ha disfrutado Susanna es una de las opciones que esta clínica wellness ofrece a sus usuarios. Una buena opción para regalar, como ha sido el caso de Griso. Entre los planes que se pueden contratar, mediante una tarjeta regalo, comprenden una horquilla de precios que parten desde los 100 euros a una opción en el que el cliente elige la cantidad, habiendo diferentes pasos intermedios de 200, 400, 1.000 o 1500 euros.

Dentro del método clínico existen tres fases para los usuarios: valoración y diagnóstico funcional, un protocolo personalizado y el seguimiento y la optimización de resultados. Uno de los tratamientos más valorados es el programa de salud Metabolic Woman. Se trata de un plan hormonal destinado a mujeres de más de 45 años diseñado para mejorar la energía y descanso cuyos objetivos busca la regulación hormonal y alivio de síntomas de la perimenopausia y reducir la inflamación, retención e hinchazón propias de estas edades.

Comprende diagnóstico y estrategia de longevidad femenina, evaluación médica integral para definir prioridades metabólicas, hormonales y de vitalidad, optimización metabólica y soporte de regulación hormonal, mineralograma, suplementación personalizada y seguimiento analítico, control de peso y composición corporal, faciales reafirmantes y regenerativos según la duración del programa.

La asignatura pendiente de Susanna Griso

Aunque en un principio, este regalo puede parecer uno más en los tratamientos de belleza para una novia en los previos a su gran día, lo cierto es que hace pocos días Susanna Griso reconoció tener una importante cuenta pendiente en relación a su cuidado personal. Sin ir más lejos, durante la celebración de los premios, la periodista desveló cuál es este talón de Aquiles en su vida: «Necesito descansar un poco más porque duermo menos de lo que debería».

Aunque se considera una persona equilibrada y no sufre de problemas nerviosos, la comunicadora ha confirmado que le falla el sueño y que, considera que dormir bien es muy importante. No es de extrañar que este regalo que ha recibido la presentadora de Espejo Público pueda haber venido de una persona que conozca bien cuáles son sus carencias.