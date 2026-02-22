Kate Middleton y Guillermo reaparecen unidos en los BAFTA tras el arresto de Andrés

Sonrientes, tranquilos y, sobre todo, cumpliendo con sus compromisos. Los príncipes de Gales han reaparecido juntos después del arresto del ex duque de York y mientras los registros y las investigaciones policiales sobre sus actividades siguen su curso. Kate Middleton y el príncipe Guillermo han participado un año más en la ceremonia de entrega de los galardones más importantes de la industria del cine en el Reino Unido, los Premios BAFTA. Una cita ineludible en su agenda, sobre todo para el heredero, que ostenta el rol de presidente de la Academia Británica de Cine y Televisión y que ha sido el encargado de entregar el máximo galardón de la organización a Donna Langley, presidenta de NBC, por su destacada contribución al cine.

Ha sido poco antes de las 16:30 hora local cuando los príncipes han llegado al Royal Festival Hall de Londres, donde se ha celebrado el acto. Los Premios BAFTA son uno de los actos más relevantes del año para la industria audiovisual. De hecho, se los considera el equivalente británico a los Premios Oscar. Este año celebran su 79 edición, con Una batalla tras otra y Los pecadores como grandes favoritas. Además de estas dos grandes favoritas, Hamnet, Bugonia y Frankenstein acumulan varias nominaciones.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

La película española Sirat de Oliver Laxe opta al premio a mejor película en habla no inglesa, categoría en la que compite con filmes como El agente secreto, Valor sentimental, Fue solo un accidente y La voz de Hind.

Una esperada y coordinada reaparición

Ajenos completamente a la delicada situación que atraviesa Andrés Mountbatten-Windsor, los príncipes de Gales han recorrido la alfombra roja que se ha colocado a las puertas del recinto para la ocasión. Aunque a la princesa ya la vimos este sábado en un partido de rugby en el estadio de Twickenham, no ha sido hasta ahora cuando los hemos podido ver a los dos juntos tras el arresto del ex duque de York.

Kate Middleton en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Conscientes de que ahora, más que nunca, todas las miradas están puestas en la familia real, la pareja no ha dejado nada al azar. Desde sus cálidas sonrisas hasta sus estudiados estilismos, perfectamente coordinados. El hijo mayor del rey Carlos III ha elegido para esta velada una original americana de terciopelo en un intenso color granate, a conjunto con el modelo que ha llevado su esposa.

Kate Middleton, centro de atención

La princesa se ha convertido en el centro de todas las miradas en esta jornada. Al igual que ha hecho en otras ocasiones, Kate Middleton ha optado por recuperar un modelo de su fondo de armario, al que ha dado una nueva vida.

Se trata de un vestido de gasa con escota bardot, falda de vuelo y cintura marcada en varios tonos de rosa y granate. Un modelo de Gucci que estrenó en 2019 y cuyo cinturón a modo de fajín era del mismo color que la americana del príncipe de Gales.

La nuera del rey Carlos III ha completado su estilismo con unos preciosos pendientes de oro blanco y una pulsera de diamantes. Ha llevado el cabello suelto y ondulado, con una melena al más puro estilo de las actrices de Hollywood de los años 40.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Un frente unido contra el escándalo

A pesar de que son los reyes Carlos III y Camila los que se encuentran en estos momentos en la primera línea, los príncipes de Gales son los miembros más importantes de la familia real tras el monarca y su esposa. Esto hace que cualquiera de sus movimientos sea de gran relevancia, sobre todo, en este momento tan complicado.

Antes de que se produjera el arresto de Andrés, justo cuando se desclasificaron los documentos de Epstein, un portavoz de los príncipes ofreció una breve declaración en la que aseguró que la pareja estaba profundamente preocupada por las continuas revelaciones y que sus pensamientos estaban en todo momento con las víctimas. Unas palabras similares a las que pronunció el príncipe Eduardo pocos días antes en un acto en Emiratos Árabes.

Todo esto fue antes de que la policía detuviera a Andrés acusado de mala conducta en cargo público. Hay pruebas que demostrarían que el hermano del rey Carlos III compartió información confidencial con Jeffrey Epstein mientras ejercía como delegado comercial del Reino Unido.

De momento la pareja no ha hecho nuevas declaraciones, tampoco el rey Carlos III, que hace unos días emitió un comunicado en el que expresaba su intención de colaborar al máximo con las autoridades en cualquier investigación. Según varias fuentes, la familia real no fue informada de que se iba a arrestar a Andrés y toda la operación se llevó de manera secreta y confidencial.