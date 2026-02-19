El jueves 19 de febrero de 2026 se produjo un hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica: la detención del ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, en su residencia de Sandringham, Norfolk. La noticia, confirmada por la Policía del Valle del Támesis, señala que Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado bajo la sospecha de !mala conducta en el ejercicio de un cargo público!, en relación con su presunta implicación con el fallecido delincuente sexual convicto estadounidense, Jeffrey Epstein. La operación policial comenzó a primeras horas de la mañana, alrededor de las ocho, y se prolongó durante casi doce horas hasta que el exduque de York fue finalmente liberado bajo investigación en la tarde del mismo día.

La detención del ex príncipe Andrés se produce en un contexto de creciente escrutinio público y político sobre su historial y vínculos con Epstein, cuya red de abusos sexuales generó escándalos internacionales. En particular, las autoridades británicas investigan si Andrés se valió de su posición como enviado especial para Comercio e Inversión del Reino Unido entre 2001 y 2011 para enviar documentos confidenciales a Epstein, incluyendo informes oficiales de visitas a países como Hong Kong, Vietnam y Singapur, así como oportunidades de inversión en Afganistán. Este tipo de información, clasificada como sensible, habría sido compartida de manera indebida, constituyendo la base de la acusación de mala conducta en un cargo público, un delito definido por el Servicio de Fiscalía de la Corona como «abuso o negligencia intencionada grave del poder o las responsabilidades del cargo público que ocupa».

El príncipe Andrés en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La operación policial incluyó registros en varias propiedades del expríncipe, tanto en Norfolk como en Berkshire. Testigos presenciales relataron que al menos ocho agentes participaron en la intervención, llevando equipos informáticos y documentos que podrían ser clave para la investigación. El ex duque de York fue trasladado a la comisaría de Aylsham, donde permaneció bajo custodia durante más de diez horas antes de ser liberado. Las primeras imágenes del príncipe, captadas mientras salía en un Range Rover negro, mostraron a Andrés sentado en el asiento trasero del vehículo, con una expresión de evidente preocupación, intentando resguardarse de los fotógrafos.

La detención del hermano del rey Carlos III ha tenido un impacto inmediato en la familia real. Aunque el monarca no fue informado con antelación sobre la operación, emitió un comunicado oficial expresando su «profunda preocupación» y asegurando que la ley seguiría su curso de manera justa y completa. Asimismo, reiteró el pleno respaldo de la familia a las autoridades y su disposición a cooperar con la investigación, insistiendo en que no haría comentarios adicionales mientras se desarrollara el proceso.

El rey Carlos III en la London Fashion Week. (Foto: Gtres)

Este episodio coincide además con un hito personal para Andrés: el día de su arresto celebraba su 66 cumpleaños, un hecho que ha añadido un matiz singular a una jornada marcada por la tensión y la atención mediática internacional.

La investigación sigue abierta y representa un desafío significativo para la Casa Real británica, que hasta ahora había enfrentado diversas controversias relacionadas con Epstein, pero nunca una detención formal de un miembro de la familia real. Además, la situación resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, incluso para figuras de alto perfil en el Reino Unido. La policía de Thames Valley ha subrayado la necesidad de mantener la integridad de la investigación y ha prometido proporcionar actualizaciones en el momento oportuno, mientras se concluyen las evaluaciones de la documentación y los correos electrónicos vinculados al expríncipe.