La familia de Andrés en el ojo del huracán: Fergie desaparecida y las princesas distanciadas

La detención del ex príncipe Andrés ha puesto a toda su familia en el ojo del huracán mediático. Mientras el escándalo por su vinculación con Jeffrey Epstein continúa creciendo tras la desclasificación de millones de documentos que revelan correos y fotografías, su exesposa, Sarah Ferguson, conocida popularmente como Fergie, ha desaparecido de la escena pública. La última información sitúa a la ex duquesa en los Emiratos Árabes, sin fecha concreta de regreso al Reino Unido, mientras evalúa cómo reconstruir su imagen y establecer nuevas fuentes de ingresos tras el cierre de seis de sus empresas y la pérdida de varias de sus actividades benéficas.

Durante décadas, Ferguson se mantuvo cercana a la familia real, incluso después de su separación de Andrés en 1992. Lo que comenzó como un romance intenso y un matrimonio envuelto en escándalos financieros y mediáticos, evolucionó hacia una convivencia post-divorcio en el Royal Lodge hasta que Carlos III obligó a su hermano a abandonar la residencia. Sin embargo, Fergie parece mantenerse al margen de su exmarido, planeando un regreso calculado al Reino Unido, mientras analiza dónde establecerse y cómo garantizar ingresos estables, considerando opciones como residir cerca de su hija Beatriz en los Cotswolds o incluso en propiedades propias en Windsor.

Sarah Ferguson y Beatriz de York. (Foto: Gtres)

El escándalo no se limita a Fergie. Las hijas de la pareja, las princesas Beatriz de York y Eugenia de York, también se han visto arrastradas por la tormenta mediática. La relación de Eugenia con su padre se ha deteriorado por completo; según fuentes, ha decidido cortar todo tipo de contacto, incluso durante las últimas Navidades. Beatriz, por su parte, intenta mantener un equilibrio, evitando pronunciarse públicamente mientras acompaña a su tío, el rey Carlos III, en actos oficiales. La presión se intensificó tras conocerse que Andrés habría enviado fotos de sus hijas a Epstein en 2011 y 2012, una acción que ha generado incomodidad y rechazo en ambas.

Sarah Ferguson, mientras tanto, también enfrenta las consecuencias de su vinculación con Epstein. Los correos recientemente desclasificados muestran mensajes en los que le pedía al financiero que se casara con ella, lo que ha afectado su reputación y le ha costado el respaldo de varias ONG. A pesar de ello, Ferguson sigue sin haber emitido un mea culpa público, y se cree que está formando un nuevo equipo de relaciones públicas para planificar su regreso al Reino Unido, lejos de Andrés, con el objetivo de recuperar autonomía económica y social.

La incertidumbre sobre el futuro de Fergie incluye no solo dónde residirá, sino cómo se mantendrá económicamente tras el cierre de Sarah’s Trust y la liquidación de sus empresas. Su plan de retorno parece centrarse en reconstruir su carrera y proyectar una imagen independiente, mientras se mantiene alejada de la polémica que rodea a su exmarido. En este contexto, tanto Beatriz como Eugenia han decidido distanciarse públicamente de Andrés, mostrando lealtad a la Corona y protegiendo su propia reputación frente a un escándalo que sigue creciendo.