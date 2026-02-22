Martina, hija de Raquel Meroño, revela en TikTok las estrictas normas de su casa: "No hay azúcar"

En casa de Raquel Meroño hay normas… y bastantes. Su hija Martina, que tiene más de 700.000 seguidores en TikTok, ha contado en un vídeo cómo es convivir con su madre y la lista ha sorprendido a muchos. Lo que parecía un vídeo divertido ha terminado mostrando el lado más estricto de la actriz.

«Cosas que mi madre no me deja hacer», empieza diciendo antes de enumerar reglas muy concretas. «No me deja dormir en casa de mis amigas, cuando era más pequeña me dejaba. No me deja que duerma en casa de mi novio ni yo en la suya; solo si nos vamos de viaje. No me deja comer chocolate, solo en cumpleaños. Mi despensa todo es integral, no hay ni azúcar, leche de avena… No me deja volver cuando quiera a las 4 y 30 de fiesta… No se pueden ver películas en español en casa… solo me deja salir una vez por semana… A las 11 entre semana se tiene que estar en casa… Y entre semana los chicos no pueden entrar. Creo que mi madre es estricta».

El vídeo se ha hecho viral porque contrasta con la imagen cercana que siempre ha dado Raquel. Sin embargo, ella misma ha reconocido que su forma de educar mezcla cercanía y exigencia. «Soy muy enrollada para algunas cosas, pero superexigente en otras. Así hemos encontrado un equilibrio y ellas confían en mí», explicó en una entrevista.

Raquel es madre de las gemelas Daniela y Martina, nacidas en 2006 fruto de su relación con Santi Carbones, de quien se separó en 2018. Las dos estudian Comunicación Digital en Madrid y además triunfan en redes sociales. Llevan el apellido de su madre por una decisión poco común pero muy significativa: fue el propio Santi quien propuso que así fuera para mantener vivo el apellido familiar de la intérprete, un gesto que ella siempre ha recordado con cariño y orgullo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martina Meroño (@martina.merono) La historia de sus padres también tuvo su capítulo romántico y aventurero, ya que se casaron en 2011 en Indonesia, en una boda de aire exótico muy acorde con el espíritu viajero de la pareja. Durante su relación, además, compartieron faceta empresarial y pusieron en marcha dos proyectos juntos: Rock and Loft, una empresa dedicada a la organización de eventos, y Carbones 13, un restaurante situado en plena playa de Los Lances, en Tarifa, que reflejaba su estilo de vida ligado al mar y a la gastronomía. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martina Meroño (@martina.merono)

Ahora, ,mientras sus hijas crecen y ganan popularidad, ella vive un gran momento profesional. Empezó como modelo con 16 años, estudió Periodismo y se hizo famosa con la serie Al salir de clase. Después ha trabajado en series como Hospital Central, Yo soy Bea o Servir y proteger, y ganó MasterChef Celebrity, donde sorprendió por su disciplina. Ahora participa en Decomasters junto a Belén López.

Aunque suele ser discreta con su vida privada, esta vez ha sido su propia hija quien ha mostrado cómo es realmente el día a día en casa. Y si algo ha quedado claro es que, detrás de la actriz sonriente que vemos en televisión, hay una madre muy pendiente de todo.