Así son las hijas gemelas de Raquel Meroño: Daniela y Martina, el tándem que triunfa en redes

Hay algo magnético en los hermanos gemelos cuando saltan a la esfera pública, pero en el caso de Daniela y Martina Meroño -hijas de la actriz Raquel Meroño y el empresario Santiago Carbones- la fascinación va más allá del parecido físico. Nacidas el 5 de noviembre de 2006, estas dos jóvenes madrileñas se han convertido en un pequeño fenómeno mediático: no por protagonizar escándalos ni polémicas, sino por un modo de vida que combina naturalidad, creatividad y un vínculo entre hermanas tan sólido que casi se percibe desde fuera.

“Son inseparables”, reconoce su madre, orgullosa. Y lo cierto es que el adjetivo se queda corto: comparten amistades, viajes, gustos y hasta proceso vital, aunque cada una vaya marcando su propia firma. Daniela, la morena, acumula más de 216.000 seguidores en Instagram. Martina, la rubia, ronda los 206.000. Dos cifras que crecen sin estridencias, pero con una fidelidad muy poco habitual en la era del seguidor rápido y volátil.

Martina y Daniela Meroño cuando eran niñas, abrazadas y muy juntas. (Foto: Redes Sociales)

La actriz Raquel, volcada durante años en su faceta empresarial y televisiva, se ha convertido ahora en el mejor “telón de fondo” y a la vez en su cómplice más directa. Cuando cumplieron la mayoría de edad, les dedicó un mensaje en redes que marcó su estilo como madre pública: “Hace 18 años aún no sabía lo fuerte que iba a ser el vínculo con mis hijas, la complicidad e inmenso amor que llegaríamos a tener, pero también el enorme compromiso y responsabilidad que estaba adquiriendo”. Un texto que también reivindicaba raíces: “Desde que nacieron llevan el apellido de mi padre, que me ayudó a criarlas”.

Las dos jóvenes, ambas vestidas con trajes oscuros, posando al aire libre. (Foto: Redes Sociales)

El padre biológico, Santiago, mantiene igualmente una presencia activa y cercana en sus vidas, prueba de que las familias reconstituidas pueden funcionar más allá del guion fácil. Sin embargo, su gran alianza, su auténtico centro gravitatorio, sigue siendo la otra gemela. Si una viaja, la otra pregunta; si una crea contenido, la otra se ríe detrás del móvil antes de salir en plano.

Ambas terminaron sus estudios en el Aquinas American School de Madrid y ahora cursan universidad en la Francisco de Vitoria, en grados relacionados con la comunicación digital: Daniela, más vinculada al ámbito audiovisual y con ambición confesa de ser actriz (“Quiero tener herramientas y no depender solo de internet”, ha dicho). Martina, más inclinada hacia los eventos y la organización, asegura que le fascina “ver cómo se construyen las experiencias desde dentro”.

Daniela y Raquel Meroño en sus redes sociales.

Su estilo visual es tan complementario como su carácter: Martina se quitó el flequillo “para dejar de parecer la copia espejo» de Daniela; Daniela, en cambio, bromea con que “el flequillo es mi hijo”. Ese tipo de declaraciones, espontáneas y sin estrategia aparente, son las que enganchan en redes.

A estas alturas ya cuentan con agencia de representación y presencia constante en TikTok y eventos, pero siguen teniendo normas domésticas: cuentan todo -literalmente todo- a su madre. “Mi madre es nuestra mejor amiga”, dicen entre risas. Y Raquel, encantada: “Yo siempre digo que prefiero que sean creadoras a consumidoras”. El espejo ya no es la referencia. Ahora el reflejo son ellas mismas: dos chicas que crecieron en una familia pública, sí, pero que empiezan a escribir su propia historia, esta vez frente a miles de seguidores… y con apellido propio.