Raquel Meroño, que participó en MasterChef Celebrity 5 logrando consigo el primer puesto, se ha pronunciado sobre la última polémica que ha salpicado al talent culinario de TVE. En el marco de la presentación de la nueva tienda de Patrizia Pepe, ubicada en Madrid, la presentadora ha hablado con total naturalidad sobre este asunto y acerca de la experiencia que ella vivió en primera persona y su relación con los jueces.

«Es verdad que cuando estás ahí frente a ellos hay veces que te sientes fatal porque lo haces con tanto trabajo y tanto interés que te vienes abajo, luego cuando pasa el tiempo te das cuenta que es un show y luego les conoces mejor y rascas y es que son una monada los tres. Se les quiere mucho, pero es verdad que durante el programa te cuesta más», ha dicho en un primer momento.

Raquel Meroño hablando con los medios. (Foto: Gtres)

Raquel Meroño sobre la polémica entre Jordi Cruz y Tamara

A finales del mes de abril, Jordi Cruz, uno de los miembros del jurado del concurso gastronómico, recibió un aluvión de críticas. La quinta gala de la 12 temporada se saldó con dos bajas entre los concursantes de esta nueva entrega. Si bien, por un lado, David fue el expulsado, Tamara decidió abandonar de manera voluntaria los fogones del programa de TVE. La negativa de continuar en esta experiencia fue la que provocó que Jordi Cruz, uno de los jueces, se pronunciara sobre su salida.

Actitud que fue duramente criticada en las redes sociales. Ya en el pasado capítulo se pudo ver que Tamara no estaba haciéndose al formato. En lugar de echarla en esa ocasión, el jurado tomó la decisión de sacrificar a otra participante que sí estaba luchando por su sueño.

Raquel Meroño posando. (Foto: Gtres)

Finalmente, Tamara no pudo soportar la presión del espacio. «Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, en tensión y con presión. Entiendo que esto es un programa, pero al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta», expresó. «¿Sabes qué pasa? Pepe te está haciendo preguntas, pero yo no te haría ninguna. Solo te diría ‘muy bien, chao’. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí», le dijo Jordi Cruz antes de indicarle la puerta de salida.

Sobre este episodio Raquel Meroño también se ha pronunciado. «Luego salieron los dos cocinando, Jordi y ella -hace referencia al vídeo que se publicó días después-. A la gente le encanta hacer las películas más grandes de lo que son. Ella misma lo contó muy bien. Es televisión. El programa es duro eso es así, pero también es cierto que no es la primera edición. Ahora cuando vas a Masterchef sabes lo que hay, diferente sería si te pilla en la primera edición. Está todo solucionado, pero bueno el programa siempre ha generado muchos clips», ha expresado. Asimismo, ha asegurado que la polémica está «totalmente zanjada por todas las partes».