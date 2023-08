Fue el pasado día 24 de agosto cuando Jordi Cruz y Rebecca Lima anunciaron el nacimiento de su primer hijo en común, Noah. Sin embargo, no ha sido hasta hace escasos minutos cuando el reconocido chef y la modelo brasileña han presentado al pequeño. Lo han hecho a través de sus respectivos perfiles en Instagram, donde, entre los dos, suman cerca de dos millones de seguidores; con una foto del recién nacido en blanco y negro. «Quiero agradeceros por todos los mensajes que he recibido y por todo el amor que ha llegado a Noah. Estoy totalmente inmensa en este nuevo mundo, entre los desafíos y delicias de descubrirme como mamá. No he podido contestaros a los mensajes porque no me sobra tiempo para nada, pero os he leído y os lo agradezco de corazón», ha escrito Rebecca junto a la instantánea.

Stories de Instagram de la modelo Rebecca Lima / Instagram

Unas palabras muy en consonancia a las ya pronunciadas hace escasos días por Jordi mientras compartía la receta de una deliciosa tarta de tres leches. «La paternidad es jodidamente preciosa… Es increíble, todo bonito… la carita ¡ah! el primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo… pero espérate al segundo y tercer día… ¡cómo llora! ¡ah! Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos que no sabes lo que hacer… ¡uf! Quien diga que todo es un camino de rosas… pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón. Estoy alucinando con todo. Me lo estoy pasando igual de mal que de bien», admitió.

Sea como fuere, lo cierto es que la imagen del pequeño ha despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones entre los usuarios en la red, y entre varios rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como la nadadora Ona Carbonell o Amelia Platón. Ambas, cabe recordar, mantienen una estrecha amistad con Jordi por su participación en el programa MasterChef, en TVE, donde el cocinero ejerce como jurado junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Jordi Cruz y Rebecca Lima / Gtres

Sus comienzos

Jordi Cruz y Rebecca se conocieron por medio de una amiga en común que en propias palabras de la diseñadora, ejerció de Celestina. «Fue a finales de dos mil dieciocho. Una amiga mía de la infancia, que es chef, me escribió y me dijo que le había hablado a Jordi de mí. Yo ni sabía quién era él y no le di mucha importancia. Primero, porque estaba muy lejos. Después, ¡me imaginaba un señor gordito! Cuando me escribió por WhatsApp, vi que no era como yo imaginaba», relató en una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!.

Jordi Cruz y Rebecca Lima en Madrid / Gtres

Así, a una primera conversación le siguieron varias que hicieron darse cuenta a ambos de que tenían muchas cosas en común y debían estar junto. No obstante, no fue hasta un año después, cuando se publicaron las primeras fotografías que confinaban su romance, si bien desde entonces, los dos optaron por mantener total discreción con respecto a su relación y sus respectivas vidas privadas. En 2020 Rebecca se instaló en Barcelona, ciudad natal de Cruz y en abril de este año, anunciaron su recién estrenada paternidad.