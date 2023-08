Jordi Cruz y Rebecca Lima dan la bienvenida a su primer hijo

Hace escasos minutos, Jordi Cruz ha compartido la que es, sin duda, una de las mejores noticias de su vida. Junto a Rebecca Lima ha sido padre de su primer hijo. A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 1 millón de seguidores, ha compartido un vídeo mostrándose de lo más emocionado al poder anunciar esta buena nueva tras 9 meses de dulce espera. Gesto que no suele tener, ya que suele publicar post relacionados con sus diversos retos profesionales.



Jordi Cruz y Rebecca Lima en un photocall / Gtres

«Estoy extremadamente feliz porque ha nacido nuestro bebé», ha dicho en un primer momento. El reconocido miembro del jurado de Masterchef ha revelado que el retoño llegó al mundo el pasado 20 de agosto. «Ha nacido nuestro bebé. Os lo quería contar hace cuatro días, pero no podía porque se me estaba cayendo la baba, toda la baba», ha asegurado, repleto de emoción. También ha indicado que pese a que tiene apenas unos días de vida es «guapo a rabiar porque se parece a su madre. Y es bueno, buenisísimo, también ha salido a su madre en eso». El cocinero ha querido dar más detalles sobre la bienvenida del bebé y ha contado que «ha pesado tres kilos y medio y mide 50 centímetros de ‘amor’».

Fue el pasado mes de abril cuando la pareja anunció la buena nueva, también mediante sus redes sociales, compartiendo con los internautas las primeras imágenes de Lima luciendo una incipiente barriga. «El regalo más grande», escribieron, orgullosos de ampliar la familia.

El origen de su amor

La historia de amor de Jordi Cruz y Rebecca Lima, que es licenciada en Arquitectura y Urbanismo, se remonta a un lustro atrás. Se conocieron en 2018 a través de una amiga en común. «Fue a finales de dos mil dieciocho. Una amiga mía de la infancia, que es chef, me escribió y me dijo que le había hablado a Jordi de mí. Yo ni sabía quién era él y no le di mucha importancia. Primero, porque estaba muy lejos. Después, ¡me imaginaba un señor gordito! Cuando me escribió por WhatsApp, vi que no era como yo imaginaba», relató la diseñadora en una entrevista para la revista ¡Hola!. Después de varias conversaciones mediante la plataforma de mensajería instantánea vieron que tenían varias cosas en común. Y surgió el amor entre ellos.



Sin embargo, no fue hasta un año después cuando hicieron pública su relación. Lo hicieron posando juntos y derrochando complicidad a raudales. Después se dejaron ver con total normalidad a medida que fueron afianzando su noviazgo, aunque también teniendo como regla principal la discreción. Mientras Jordi es más cometido a la hora de mostrar píldoras de su día a día en la Red, por su parte, Lima sí que le ha dedicado alguna que otra publicación.