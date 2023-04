Jordi Cruz (44), el chef titular del restaurante ABaC de Barcelona, que desde noviembre de 2017 cuenta con tres estrellas Michelin y es además uno de los tres integrantes del jurado en el programa MasterChef en todas sus versiones, está de enhorabuena: va a convertirse en papá primerizo próximamente. Ha sido su pareja, la arquitecta y diseñadora brasileña Rebecca Lima (30), la encargada de confirmar la feliz noticia a través de su perfil en Instagram con unas imágenes en las que aparece presumiendo de embarazo. «El regalo más grande. Esperando al amor de nuestras vidas», ha escrito.

Las instantáneas han desatado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos del formato de TVE (y no), que han querido expresar sus felicitaciones a la pareja. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Eneko Atxa, cocinero reconocido con 5 estrellas Michelin que está al frente del restaurante sostenible Azurmendi en Larrabetzu, en Bizkaia. «Felicidades», ha escrito. A él, se han sumado las palabras de la nadadora Ona Carbonell (32), que fue ganadora de la tercera edición de MasterChef Celebrity tras imponerse en la final a la actriz Paz Vega (47) -«Oh, muchísimas felicidades»; o de Cristina Pedroche (34). «¡Felicidades!».

Jordi Cruz y Rebecca se conocieron por medio de una amiga en común que en propias palabras de la diseñadora, ejerció de Celestina. «Fue a finales de dos mil dieciocho. Una amiga mía de la infancia, que es chef, me escribió y me dijo que le había hablado a Jordi de mí. Yo ni sabía quién era él y no le di mucha importancia. Primero, porque estaba muy lejos. Después, ¡me imaginaba un señor gordito! Cuando me escribió por WhatsApp, vi que no era como yo imaginaba», relató en una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!.

Así, a una primera conversación le siguieron varias que hicieron darse cuenta a ambos de que tenían muchas cosas en común. Un año después, se publicaron las primeras fotografías que confinaban su romance, si bien desde entonces, los dos optaron por mantener total discreción con respecto a su relación y sus respectivas vidas privadas. En 2020 Rebecca se instaló en Barcelona, ciudad natal de Cruz.

En varias ocasiones, tanto la diseñadora como el Chef han expresado sus deseos de ser padres. Sin ir más lejos, en la citada entrevista de ella, Rebecca confesó que «ser mamá es un sueño que quiero cumplir, pero, a la vez, quiero compaginarlo con mis deseos laborales». Por su parte, en su paso por Planeta Calleja el pasado mes de febrero, Jordi bromeó con el «protocolo» de pasar por el altar antes de tener hijos. «Tengo que hablar con su padre y ya le tengo ganado», expresó.

Rebecca Lima es licenciada en Arquitectura y Urbanismo, aunque siempre se ha considerado una apasionada de la moda y el diseño. Prueba de ello es que a sus veinticinco años, decidiera aunar ambas pasiones y crear su propia firma.