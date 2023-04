El inesperado batacazo televisivo de Cristina Pedroche y el nombre de su bebé

No cabe duda de que Cristina Pedroche está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y no es para menos. Fue durante el pasado mes de diciembre cuando la presentadora confirmó estar embarazada de su primer bebé en común junto a David Muñoz. Una buena nueva que llegaba a sus vidas para poner el broche de oro a casi una década de matrimonio, habiendo formado ambos uno de los tándem más consolidados del panorama nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Desde ese momento, todas las miradas han estado posadas sobre la emblemática presentadora de las Campanadas de Antena 3, que ha querido exprimir al máximo esta etapa como premamá viajando a Miami en compañía de su esposo. Pero todo lo bueno llega a su fin, y por ello, las vacaciones de Semana Santa han finalizado para la pareja, razón por la que la vallecana se ha dejado ver en el plató de Zapeando para dar así pistoletazo de salida de nuevo a su rutina laboral.

Visiblemente tranquila y relajada después de haber disfrutado de unos días de ensueño, Pedroche se sentaba frente a Dani Mateo, que en un primer momento quiso conocer cuál sería el nombre que su compañera pondría a su bebé: «Hoy con Iñaki Urrutia, Quique Peinado, Miki Nadal y Cristina Pedroche ¿y…?», se preguntaba, haciendo referencia así a la hija de la comunicadora. Algo a lo que la esposa del chef prefirió no responder, zanjando la cuestión diciendo «y mi bebita» en un intento por esquivar la pregunta.

No contento con la respuesta de la de Vallecas, el presentador siguió insistiendo: «Pero, ¿ya barajamos nombres?», a lo que la protagonista contestaba: «Claro que hay nombres, pero ya veremos (…) No lo desvelaremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro», apuntaba entre risas, mientras que Iñaki Urrutia apuntaba que todos los bebés cuentan con el mismo rostro «arrugado». Algo que no pareció gustar en absoluto a Pedroche, que se decantó por dejar ahí el asunto para no desvelar ni una sola minucia sobre el nombre que tendrá su pequeña cuando nazca.

Sea como fuere, lo cierto es que probablemente la cúpula de La Sexta creyera que este dato iba a resultar interesante para la audiencia, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, Zapeando no obtuvo sus mejores cifras el pasado miércoles, recopilando únicamente un 5% de share y 497 mil espectadores. Un recuento bastante discreto, sobre todo teniendo en cuenta que el programa en cuestión estaba reuniendo datos muy altos y positivos desde hacía más de un mes, motivo por el que quizá se esperaba que uno de sus pesos pesados, Cristina, favoreciera estos datos a la hora de confesar detalles sobre su embarazo y su reciente escapada al otro lado del charco, aunque finalmente no haya sido así.