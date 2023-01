Brayan Mejía se salta la orden de alejamiento de Julia Janeiro y Jesulín y Campanario toman medidas

Aunque parecía que el nacimiento del tercer hijo de María José Campanario junto a Jesulín de Ubrique iba a traer la calma definitiva a la familia, lo cierto es que un nuevo altercado ha azotado las vidas de los padres de Julia Janeiro de manera drástica, y no es para menos. Y es que, Brayan Mejía, el ex de la hija del torero y de la odontóloga, se ha saltado la orden de alejamiento que la joven había interpuesto contra él hacía justamente un año. Un movimiento posiblemente inesperado por parte de los progenitores de la influencer que tan solo ha acabado en un susto.

Según ha podido saberse hace escasas horas a través de Ya es mediodía, el ex novio de Julia se saltó la orden de alejamiento a finales del pasado 2022, cuando acudía a las gradas del terreno de juego en el que también se encontraba la creadora de contenido, sobre todo teniendo en cuenta que en el enclave en cuestión su actual pareja, Tommy Rossi, estaba jugando un partido de fútbol. Una situación un tanto tensa que no llegaba a mayores, demostrándose así que Julia no está dispuesta a retomar el contacto con el futbolista después de todo lo sucedido hace poco más de doce meses, queriendo seguir firme en su postura y en llevar a cabo una orden de alejamiento para así tener a Brayan lo más lejos posible de su vida.

No obstante, cabe destacar que Mejía sí que intentó retomar el contacto con Janeiro durante esa misma jornada, razón por la que la influencer no se lo habría pensado dos veces a la hora de volver a denunciarle por haber infringido una norma impuesta nada más y nada menos que por la Justicia, lo cual le deja en muy mal lugar frente a ésta: «Él intenta hablar con ella pero la gente que va con Julia interviene y no se produce el contacto», asegura Lucía Lorden, mientras que el abogado de la joven, Antonio González, ha sido el encargado de sacar a la luz esta noticia, posiblemente para que tenga más visibilidad y no vuelva a suceder una situación que ponga en un aprieto ni a la propia Julia ni a sus familiares.

Sea como fuere, lo que sí está claro es que Brayan tendrá que volverse a poner en manos de la Justicia ahora que tanto Jesulín como María José y Julia han acudido a las instalaciones policiales pertinentes para denunciar lo acontecido. Algo de lo que la jueza ya tiene constancia y que se suma a los motivos por los que tendrá que decidir si habrá o no juicio para esclarecer los hechos ocurridos el pasado mes de noviembre de 2021, cuando la hija del diestro y el joven se encontraban en una discoteca de la capital y vivían un altercado por el que Julia era trasladada al Hospital Universitario de Getafe, donde daba un parte de lesiones médicas que ponía en el ojo del huracán al que fuera su novio.