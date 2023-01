Nuevo varapalo para Mediaset España. Otro. A la crisis permanente de audiencias que atraviesa el grupo de comunicación desde hace varios meses, se suma ahora una nueva condena por intromisión ilegítima al honor de uno de los personajes que ha ocupado más minutos de su parrilla televisiva en el último año. Se trata de Julia Janeiro (19), la hija de Jesulín de Ubrique (49) y María José Campanario (43).

La joven cumplió su mayoría de edad en abril de 2021. Entonces, Telecinco emitió un «momento histórico» en varios de sus programas: «el cumpleaños de Julia Janeiro», «Odiaba las cámaras, ahora las ama. De niña a influencer», rotulaban algunas de las noticias. Unas imágenes que la joven, conocida como Juls Janeiro en redes sociales, condenó alegando que, lejos de ser un personaje público, se utilizaron instantáneas de su perfil de Instagram sin su consentimiento.

Ahora, la sentencia, emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera, en Cádiz, ha dado la razón a la hija del conocido torero, y da por probado que la cadena incurrió en un «delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» de la influencer. Así, Mediaset ha sido condenada a pagar 190.000 euros a la joven, y, además, también condena a Kiko Hernández a pagar otros 30.000 euros a la demandante por sus declaraciones en dos programas de Sálvame. Un fallo que abre la puerta a que otros creadores de contenido sigan sus mismos pasos.

«La sentencia concluye que ser personaje público no se hereda. Que tus padres sean famosos no te hace figura pública, sobre todo cuando siempre has rechazado dar entrevistas y hablar con los medios, como ha sido el caso de Julia. Además, el hecho de que publicara (Julia) en Instagram muchas fotos personales, no es excusa para que un medio o una tele las coja sin permiso expreso para destripar su vida», ha explicado el abogado defensor de la hermana de Andreíta, Mario Bonacho, en una entrevistas para El Confidencial.

Tras resolverse el caso, la hija de Jesulín y María José Campanario no ha dudado en dar las gracias a sus más de 200 mil seguidores en Instagram por «el apoyo recibido y por todos los mensajes de cariño» a través de una stories en la misma red social.

Esta no es la primera vez que Mediaset hace frente a una condena por el mismo motivo. Algunos de los casos más sonados son los de Cayetano Rivera (310.000 euros), tras hacerse públicas sus fotos con Karelys, Antonio David Flores (150.000 euros), Cayetano Martínez de Irujo (50.000 euros) o los propios Jesulín de Ubrique y María José Campanario (180.000 euros), por hablar en varios espacios de la cadena, sobre la supuesta separación del matrimonio en 2019, así como de una presunta infidelidad del diestro a su esposa con dos presentadoras de Telecinco. En este caso, el fallo tuvo en cuenta además, otros pelitos anteriores entre Campanario y Mediaset, en los que el grupo español tuvo que indemnizar a la mujer del torero con 6.000, 2.000 y 8.000 euros, respectivamente.