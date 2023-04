Aunque no llevaron a cabo ningún acto oficial durante la Semana Santa, los miembros de la Familia Real aprovecharon las vacaciones y la presencia de la Princesa Leonor para desplazarse hasta Chinchón, una localidad ubicada al sureste de la Comunidad de Madrid en la que cada Sábado Santo se celebra el tradicional Vía Crucis viviente, que en esta última ocasión festejaba su 60 aniversario.

Una velada de lo más especial que ni los Reyes ni sus hijas quisieron perderse, razón por la que los medios de comunicación les captaron no solo disfrutando de la representación, sino también integrándose al máximo con algunos vecinos del pueblo para así conocer más sobre esta costumbre y sobre cómo se vive en algunos puntos de la capital una jornada tan religiosa como esta.

A lo largo de la función, llamó especialmente la atención que la Reina Letizia fue fotografiada manteniendo una distendida conversación con una chinchoneta con la que LOOK ha tenido oportunidad de hablar.

Esta no es otra que Belén, residente en el pueblo en cuestión que se encontraba disfrutando de la representación de la Pasión Viviente probablemente sin llegar a imaginar que a escasos centímetros de ella estarían Sus Majestades y sus hijas haciendo lo propio.

Un momento en el que pudo intercambiar palabras con la consorte para dar lugar a una conversación que ha sido toda una incógnita para la prensa hasta ahora, cuando la propia protagonista ha desvelado algunos detalles sobre ella: «La Reina se interesó por lo bien que interpretaban su papel los actores y por cómo lo vivían», comenzaba explicando para este portal, alegando además que la llegada matrimonio y las jóvenes fue motivo de alegría para todos los ciudadanos de Chinchón.

«Tuvieron una acogida genial con todos los chinchonenses y con toda la gente que acudió a ver la representación de la Pasión de Jesucristo», indicaba. Por otro lado, también Belén quiso hacer hincapié en la simpatía que derrochó la nuera de la Reina Sofía durante toda la jornada: «Es súper sencilla y amable», confirmaba.

Sin embargo, doña Letizia no fue la única que no perdió ojo de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino también sus hijas, que a ojos de esta vecina de Chinchón fueron «muy simpáticas y educadas», no teniendo reparo alguno en «saludar a todo el mundo» mientras estaban «muy atentas» de este Vía Crucis que ya ha sido declarado de Interés Turístico Nacional.

Por otro lado, cabe destacar también que, a diferencia de sus hijas y su marido, Felipe VI prefirió dejar a un lado las miradas de la gente para centrarse principalmente en lo que estaba ocurriendo frente a él y en cómo decenas de chinchonetes estaban interpretando a la perfección esta Pasión viviente, la cual quiso guardar para su recuerdo en su teléfono móvil.

Es por ello que Belén no pudo hablar con él de la misma manera que con la consorte, habiendo cruzado únicamente un saludo de «buenas noches» previo al inicio de la función y que probablemente estará guardado en el recuerdo de esta ciudadana para toda la vida.