La infanta Sofía ‘desbanca’ a Leonor por su estilo rompedor

La reaparición de la Princesa Leonor el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Chinchón ha acaparado titulares tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. El sábado, un día antes del Domingo de Resurrección, la Familia Real acudió por sorpresa a la representación de La Pasión en Chinchón, que celebraba este año su 60 aniversario. Aunque en esta ocasión los Reyes y sus hijas tampoco estuvieron en la tradicional misa de Pascua de Palma de Mallorca, no han querido perder la oportunidad de participar en este importante evento cultural.

Era la primera vez que se veía a la Princesa desde su regreso a España el jueves, tras finalizar las clases en el Atlantic College de Gales. Leonor va a estar en casa aproximadamente diez días y después afrontará la recta final del segundo curso de Bachillerato Internacional, hasta la tercera semana de mayo, cuando vuelva definitivamente para prepararse para emprender una nueva etapa en agosto, la de su formación militar.

Como es lógico, este pasado sábado, toda la atención la ha concentrado la heredera, pero también su hermana menor, la infanta Sofía, a la que tampoco se veía en público desde hacía tiempo. Sofía va a seguir los pasos de la futura reina y a finales del verano viajará a Gales para empezar el Bachillerato Internacional en el mismo centro. Antes de eso, celebrará su Confirmación en el mes de mayo y, parece ser, que su hermana podría ejercer como madrina en este importante acontecimiento.

En la visita a Chinchón, tanto la Reina Letizia como su hija mayor apostaron por intercambiar prendas de su armario. La Princesa lució un chaleco largo de Roberto Verino en Gris de su madre, así como unos zuecos destalonados, mientras que doña Letizia recuperó una blusa bordada de la firma Sfera que, curiosamente, había estrenado en público la Princesa Leonor un año antes en su primera salida en este mismo período de vacaciones.

Por su parte, la infanta Sofía apostó por un look mucho más juvenil, compuesto por vaqueros negros, camiseta a rayas, biker de cuero y deportivas blancas de estilo minimalista. Un estilismo que no ha dejado indiferente a los usuarios en las redes sociales de fuera de nuestro país, que han alabado el estilo de la hija menor de los Reyes frente al de su hermana. Según varias publicaciones de diferentes perfiles, la elección de la infanta Sofía, que está a punto de cumplir 16 años, fue mucho más acertada que la de su hermana mayor, ya que le daba un aire rockero y rompedor muy divertido y apropiado para su edad. Frente a esto, el chaleco de Leonor, de su madre y en un tono tan apagado, no resultaba lo más adecuado para su edad, ya que le echaba años encima.

No es la primera vez que el estilo de las hijas de los Reyes es tema de debate. Durante muchos años se habló de sus looks aniñados pero, de un tiempo a esta parte, se ha ido comentando la importante evolución que ambas han experimentado. Mientras que Leonor apuesta por estilismos más clásicos y a veces un tanto aburridos, la infanta Sofía acapara la atención gracias a sus outfits de tendencia y diferentes -sin saltarse los protocolos- que han hecho de ella la auténtica it girl de la Familia Real.