Miki Nadal irradia felicidad. El cómico atraviesa un gran momento personal y así ha dejado constancia a través de las redes sociales, donde ha dado a conocer el importante paso que han dado tanto él como su pareja, Helena Aldea. “Hoy hace exactamente 2 años y un mes que nos conocimos Helena y yo en StreetXO. Hoy cierra para irse a una nueva ubicación y no podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor”, ha comenzado diciendo Nadal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Nadal (@nadalmiki)

Con el sentido del humor que tanto le caracteriza, ha continuado diciendo lo siguiente. “Con un anillo y dos croquetas de la Pedroche, el mismo nombre con el que nos referimos a la pequeña que está de camino… nuestra croqueta. Somos muy felices y creo que se percibe claramente en nuestras caras. Gracias a todos los que os alegráis por nosotros. ¡Os queremos!”, ha finalizado muy emocionado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Nadal (@nadalmiki)

Como no podía ser de otra forma, el post en el que no solo ha escrito estas palabras cargadas de sentimientos y en el que también ha adjuntado una fotografía en la que aparece junto a su pareja, no ha tardado en llenarse de numerosas muestras de cariño ante el feliz momento en el que se encuentran tanto Miki como Helena. “Me muero de amor”, ha escrito Cristina Pedroche. “Enhorabuena, chicos”, ha indicado por su parte Paula Echevarría. “Oh, por favor. Enhorabuena, pareja”, ha escrito Chenoa, quien hace tan solo unas semanas también pasaba por el altar después de tener que posponer el enlace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Nadal (@nadalmiki)

La pareja espera su primer hijo en común

El pasado mes de marzo, Miki Nadal anunciaba a bombo y platillo en su cuenta de Instagram la mejor de las noticias. Él y su pareja, Helena Aldea serán padres de su primer hijo. “Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa”, comenzó diciendo.

“Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo, sin duda, una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere. Por cierto, si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución. ¡Sed felices!”, escribió en una publicación, dando también a conocer que el bebé que viene en camino será una niña.