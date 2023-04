Cristina Pedroche y David Muñoz: ‘encierro vacacional’ y la cara b de una dulce espera

Cristina Pedroche afronta la recta final de su embarazo. Y qué mejor manera de buscar la felicidad que marchándose de vacaciones hasta Miami junto a su marido, el chef David Muñoz.

No obstante, y por cuestiones referentes a la actualidad informativa, estos días la ciudad ha estado llena de periodistas españoles recorriendo las calles de Miami debido a dos acontecimientos que han copado un importante número titulares de medios de todo el mundo: el nacimiento de la nieta de Ana Obregón y el reciente aterrizaje de Shakira para comenzar una nueva vida junto a sus hijos superada su sonada ruptura con Piqué.

Al margen de todo esto estaban Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Ambos han pasado unos días lejos del mundanal ruido de la capital. La pareja que vive un momento de gran felicidad, según ellos mismos apostillan en sus respectivos perfiles de las redes sociales, han elegido el epicentro de la crónica social para gozar de unos días de descanso y relax, Miami.

La pareja ha disfrutado de unos días muy especiales, ante la futura llegada al mundo del que será su primer bebé y que ya se sabe que será una niña, como la presentadora ha comentado en algunas ocasiones. Sin embargo, parece que no es oro todo lo que reluce en el paraíso. Tal y como ha podido saber Look en exclusiva y a juzgar por las imágenes, nada más lejos de la otra realidad que ha completado unos días de desconexión marcada por las luces y las sombras. Luces en las redes sociales, pero sombras cuando nadie los ve.

Empecemos por el principio. El matrimonio ha emprendido un viaje a Florida con la intención de recargar pilas ante las curvas que se le vienen y no solo la de la felicidad. No es ningún secreto que un hijo altera todos los biorritmos y obliga a un cambio de vida que por ilusionante que sea no deja de ser exigente. En las fotografías a las que ha tenido acceso este digital se muestra a una Cristina Pedroche que cada vez tiene la tripita más prominente, aunque es digno de mención que apenas ha cogido peso y mantiene un aspecto físico envidiable.

La colaboradora se dejaba ver caminando, vestida con un peto vaquero corto, camiseta estampada de tirantes, unas cómodas sandalias, gafas de sol oscuras y su larga melena recogida en un moño paseaba junto al que es considerado como uno de nuestros mejores cocineros españoles. Así lo acreditan sus tres estrellas Michelin con su restaurante de comida vanguardista DiverXo.

Todos los datos del viaje de Cristina Pedroche y David Muñoz

Look ha constatado cómo ha sido la hoja de ruta del matrimonio en Estados Unidos y lo cierto es que resulta cuando menos sorprendente el desarrollo de los acontecimientos. Pedroche y su marido se alojaron desde el 1 al 10 de abril en el hotel de lujo One en South Beach, curiosamente, en la misma zona en la que se encuentra el apartamento de Ana Obregón. Se trata de un enclave de ensueño donde se pueden hospedar por unos 180 euros la noche, para vivir con gran felicidad sus especiales días, como ellos mismos trataban de hacer ver gracias a sus post en Instagram, especialmente los de Cristina, que rezuman amor.

Así se comportan cuando creen que nadie los ve

Lujo y paraíso pero aderezados con un cóctel amargo. Y es que el comportamiento de Cristina Pedroche y David Muñoz no ha sido el que mostraban en sus perfiles públicos. En los 10 días en los que se han alojado en el hotel One no han salido para absolutamente nada. Según hemos podido conocer por fuentes del alojamiento, la pareja solo hacía uso de la piscina de la última planta para evitar los objetivos indiscretos. Es más, tan solo se animaron, en una sola ocasión, a dar un paseo a 10 números del hotel en el que se hospedaban para ir a comer al restaurante Veranda, ubicado en el Hotel Faena Hotel Miami Beach.

Lo más curioso del paseo es la actitud que tiene la pareja cuando nadie les ve. En el camino en dirección al restaurante donde disfrutaron de un almuerzo, Cristina y Dabiz no mostraron ningún símbolo de afecto. Se les ve huraños, mirando para todos lados, menos el uno al otro.

A la salida del restaurante, salieron cada uno por su lado con cara de pocos amigos y sin gestos de complicidad. Él con gesto como de estar enfadado, todo lo contrario a lo que se presume de unas vacaciones felices en la dulce espera. Ni siquiera se animaron a pasear por las famosas playas de la ciudad como Key Biscayne situada a escasos metros de su hotel.

Pese a estas intrigantes imágenes, el matrimonio cuenta ya el tiempo que le queda para poder tener en brazos a su pequeña, quien ya empieza a moverse. «Os juro que es la mejor sensación del mundo. No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada», aseguraba Cristina Pedroche en su perfil de Instagram. Se espera que su hija vea la luz el próximo mes de julio. Será el perfecto broche de amor a una historia de amor de casi ocho años desde que se casaran por lo civil, el 24 de octubre de 2015.