María Hervás, novia de Dani Martín, ante la posibilidad de abrir su pareja: "Ni tiempo ni ganas"

María Hervás ha empezado el 2026 disfrutando de un exitoso momento profesional. La actriz está a punto de estrenar la cuarta temporada de Machos Alfa, uno de sus trabajos más valorados en los últimos tiempos, y como no podía ser de otra manera, con motivo de su promoción, ha acudido junto a Kira Miró y Raquel Guerrero (sus compañeras de reparto) al plató de El Hormiguero. Allí, las tres intérpretes han desvelado con cautela las nuevas tramas que traerá la serie en sus próximos capítulos. Pero no solo eso. Y es que también han compartido con los telespectadores algunos de los detalles más desconocidos de su faceta privada.

En el caso de Hervás, su relación con Dani Martín es uno de los aspectos que más atención ha despertado recientemente y, sorprendiendo a propios y extraños, esta se ha pronunciado sobre la posibilidad de abrir su relación. Todo ha comenzado cuando Kira Miró ha hablado sin tapujos sobre su personaje en Machos Alfa, el cual abre su relación sentimental en la primera temporada. En su opinión, para llevar a cabo este tipo de romance es necesario tener normas y unas bases claras establecidas. Era en ese momento cuando María intervenía con una puntualización espontánea que dejaba más que clara su intención al respecto.

«Yo creo que la mejor norma que puedes poner en una pareja abierta es cerrarla. Me parece un lío, si intimar y hacer un ejercicio de intimidad con una sola persona ya es complicado y te lleva tu energía, pues con más personas, qué lío. No tengo tiempo ni ganas», sentenciaba. Unas palabras que, aunque en ningún momento mencionan al intérprete de Emocional, pueden interpretarse como una clara alusión a su situación sentimental actual y a las líneas rojas que jamás pasaría. Y es que, pese a que su relación con el cantante aún no ha sido confirmada públicamente por ninguno de los dos, las evidencias apuntan a que el vínculo entre ambos es más que evidente y que continúa avanzando a pasos agigantados. De hecho, Dani Martín habló sin rodeos de la posibilidad de ser padre en una entrevista con Jordi Évole. «Es el momento. Tenemos la niña en la cabeza», confesó.

María Hervás en ‘El Hormiguero’. (Foto: Atresmedia)

La historia de amor de Dani Martín y María Hervás

En noviembre de 2024, después de varios meses de rumores, la revista ¡Hola! sacó a la luz las primeras imágenes que confirmaban que Dani Martín y María Hervás estaban juntos. En ellas, el artista iba cargado de flores y regalos cuando fue a ver a la mencionada a su función de teatro The Second Woman. Más tarde fueron vistos en varios conciertos y, con el paso del tiempo, aunque ninguno de los dos ha confirmado que están juntos, lo cierto es que los planes que han compartido han dejado más que claro que entre ellos existe algo más que una amistad.